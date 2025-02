Jack o meglio Jacopo Canevali è tra i finalisti della quattordicesima edizione di MasterChef Italia 2025: sarà lui il vincitore? Cresce l’attesa per il gran finale del più acclamato programma televisivo dedicato alla cucina che vede aspiranti chef mettersi alla prova in un crescendo di sfide fino alla proclamazione del vincitore. Tra le sorprese di questa edizione c’è sicuramente Jack che ha sin dalla prima puntata ha saputo attirare l’attenzione dei telespettatori. Nato nel 1988 a Cesano Boscone, in provincia di Milano, Jacopo ha vissuto una infanzia serena fino all’improvvisa separazione dei genitori che è stato molto difficile da accettare e superare; una notizia che l’ha trasformato visto che da ragazzo sereno si è trasformato in una casinista.

Jack è un grande appassionato di viaggi, ma anche di animali e moda ed è molto conosciuto sui social. In particolare su TikTok dove è molto seguito e dove posta video della propria vita quotidiana, ma anche della sua grandissima passione per la cucina.

Jack Jacopo Canevali sarà il vincitore di MasterChef Italia 2025?

Proprio la passione per la cucina ha spinto Jack Jacopo Canevali a partecipare alla 14esima edizione di MasterChef Italia 2025 dove ha saputo farsi notare mostrando grande carattere e determinazione. Non sono mancati i momenti di difficoltà e anche le puntate in cui ha rischiato di essere eliminato, ma alla fine è riuscito sempre a salvarsi conquistandosi cos l’accesso alla finale. In tanti fanno il tifo per lui dopo aver scoperto anche il suo sogno nel cassetto: quello di diventare uno chef private. Durante la semifinale Jack è stato tra i protagonisti indiscussi, ma grazie alla sua innata creatività ha saputo creare dei piatti degni di nota che hanno conquistato il plauso dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Ora Jack è pronto a giocarsi il tutto per tutto durante la finale di MasterChef Italia 2025 e siamo certi cercherà in tutto i modi di raggiungere il suo obiettivo: ossia vincere il programma che permetterà al vincitore di ricevere un premio da 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette.