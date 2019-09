JACK QUERALT/ Figlio del pittore Jaume e attore in fiction (Temptation Island Vip)

Jack Queralt, erede del pittore Jaume Queralt

40enne, artista e figlio d’arte (letteralmente). Questo l’identikit di Jack Queralt, erede del pittore Jaume Queralt e personaggio della fiction di La5 Dalia delle Fate. Per Jack si tratta di un semplice passaggio di rete: questa sera approderà a Canale 5, anche se in panni molto diversi da quelli di Renato Ginestra. Jack, infatti, sarà uno dei single della nuova edizione di Temptation Island Vip. L’attore si è preso una pausa dal set apposta per partecipare al programma. Il cinema e le serie tv sono la sua vita, la passione con cui si guadagna da vivere. “Ho sempre amato sin da piccolo l’interpretazione e il cinema”, ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Spettacolo, “nel teatro della mia scuola ero spontaneo, un sognatore che giocava con il destino. Da piccolo amavo comprare dei film e vederli con mio padre a casa. Oggi ho circa 900 film, ovviamente continuo a comprarne altri (sorride, ndr), anche se adesso faccio l’attore (sorride, ndr). Tra tutta la mia collezione 52 film sono i miei, tra piccole e grandi parti”.

Chi è Jack Queralt

Il debutto di Jack Queralt in tv è avvenuto quando aveva solo 17 anni. “Ero molto emozionato”, commenta a posteriori. Nel tempo libero ama fare taekwondo, navigare per mare e scrivere, avendo ereditato dal padre la vena artistica. “Sono un uomo forte, con un cuore sensibile e una mente aperta. Non ho limiti, vivo una vita spirituale alla ricerca di me stesso. Sono sempre gentile e ovviamente umile”. Per descriversi usa principalmente due parole: “misterioso” e “umile”. Tornando alla carriera, nella vita di Jack ci sono tante cose in ballo: “Come ultimo lavoro in Italia ho preso parte, come personaggio protagonista, alla fiction Dalia delle Fate, trasmessa sulla rete La5, per tutto il mese di giugno fino al 10 luglio. Ora sono impegnato con il film catalano Capa Negra e con la produzione di una mia fiction internazionale, ma non posso svelare nulla”.

