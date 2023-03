Jack Reacher la prova decisiva/ Film con Tom Cruise su Italia 1 oggi, Venerdì 3 marzo

Jack Reacher la prova decisiva, film di Italia 1 diretto da Christopher McQuarrie

Oggi Venerdì 3 marzo, Italia 1 manda in onda in prima serata alle ore 21:20 il film d’azione del 2012 dal titolo Jack Reacher la prova decisiva, distribuito da Universal Picture e prodotto da Mutual Film Company, Paramount Pictures e Skydance Productions. La regia è di Christopher McQuarrie, vincitore nel 1996 di un Premio Oscar e un BAFTA come migliore sceneggiatura originale per I soliti sospetti. Questo film ha segnato il suo debutto alla regia, e tra i suoi film più recenti ci sono Mission Impossible Dead Reckoning Parte 1 ed è già previsto per il 2024 l’uscita del film Mission Impossible 8.

L’attore principale di Jack Reacher la prova decisiva è Tom Cruise il cui esordio è segnato dal film di Franco Zeffirelli Amore senza fine. Diventa idolo dei teenagers grazie al successo di Top Gun e veste nel 1996 i panni dell’agente segreto Ethan Hunt in Mission Impossible, che sarà seguito da altre sei pellicole. La protagonista femminile è Rosamunde Pilke, che nonostante qualche difficoltà iniziale, riesce a farsi notare in 007 La morte può attendere, vincendo anche un premio come migliore attrice esordiente. Nel cast abbiamo Robert Duvall, Kristen Dalton, Alexia Fast e Richard Jenkins.

Jack Reacher la prova decisiva, la trama del film

Jack Reacher la prova decisiva racconta la storia di un ex poliziotto di nome Jack Reacher, che dopo aver ottenuto un licenziamento anticipato, sparisce. Il suo nome ricompare durante un interrogatorio, fatto a Barr, un cecchino, che viene accusato di aver ucciso cinque persone a Pittsburgh. Fin dall’inizio il cecchino si dichiara innocente e estraneo alla tragedia, ed è consapevole che facendo il nome di Reacher, i pubblici ministeri si daranno da fare per rintracciarlo e chiedere chiarimenti. L’unico in grado di scagionare Barr è solo Jack e quando viene a sapere dell’arresto, si precipita in carcere per parlargli, ma scopre che l’uomo è in coma a seguito di un pestaggio.

L’ex poliziotto con la collaborazione dell’avvocato Helen Rodin si mette sulle tracce dei responsabili del massacro. Nonostante l’ex poliziotto sia abituato ad agire da solo e con astuzia, questa volta si trova a dover affrontare un nemico furbo che predilige la violenza e ha un segreto da custodire. Jack scopre che dietro il massacro c’è una banda guidata da Zec un potente russo. Il compito di Jack sarà di arrestare la spirale criminale dove agiscono potenti uomini di affari e proteggere Helen tenendola lontana da ogni pericolo.











