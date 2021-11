Jack Reacher La prova decisiva, Italia 1/ Tom Cruise grande protagonista

Jack Reacher La prova decisiva va in onda oggi, giovedì 4 novembre, a partire dalle ore 21.30 su Italia 1. Un’opera che sapientemente offre un mix tra thriller e azione, prodotta negli Stati Uniti nel 2012 da Jake Myers e diretto in maniera magistrale da Christopher McQuarrie. Il pubblico dei più giovani si trova di fronte a un lavoro costruito in maniera interessante e con un ritmo incessante dal primo all’ultimo minuto di messa in onda. Ovviamente il protagonista è un Tom Cruise che riesce a tenere in piedi l’attenzione del pubblico dimostrandosi protagonista capace di attirare l’attenzione su di sé ancora oggi dopo la prima volta.

Jack Reacher La prova decisiva, la trama

La storia di Jack Reacher La prova decisiva si basa su alcuni accadimenti riguardanti la vita di un ex militare ormai pensionato, Jack Reacher, che però sembra momentaneamente sparito. La necessità di ritornare sulle sue tracce dipende dalle sorti che riguardano un presunto pluriomicida; un cecchino che secondo la polizia del posto avrebbe ucciso 5 persone. Sarà lo stesso presunto criminale a fare il nome di Jack, consapevole delle sue qualità per riuscire ad ottenere un assoluzione completa e l’individuazione del vero colpevole. L’ex militare inizia quindi una collaborare proficua e sistematica con l’avvocato del cecchino, con l’obbiettivo di affidare alla legge il vero colpevole del clamoroso misfatto. Dopo una serie di indagini verrà fuori che la situazione potrebbe essere frutto degli interessi di una gang di personaggi altamente influenti della zona dal punto di vista economico e commerciale, in particolare legata al nome di un uomo di origine russa di nome Zec.

