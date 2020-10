Jack Reacher – La prova decisiva/ Video, su Italia 1 il film con Tom Cruise

Jack Reacher – La prova decisiva va in onda oggi, 14 ottobre, alle ore 21:30, in prima serata, su Italia 1. Il film appartiene al genere azione ed è stato diretto da Christopher McQuarrie. Il suo debutto cinematografico nelle sale di tutto il mondo si è avuto durante la stagione 2012. La sceneggiatura di questa pellicola è stata realizzata dallo stesso regista del film, mentre tra i produttori figurano Paula Wagner e Gary Levinsohn. Il cast del film contiene al suo interno diverse stelle come ad esempio il protagonista Tom Cruise, Rosamunde Pike, Davyd Oyelowo, Werner Herzog, Richard Jenkins, Alexia Fast e Robert Duvall. La fotografia della pellicola è stata curata da Caleb Deschanel mentre la colonna sonora e le musiche sono state composte da Joe Kraemer.

Jack Reacher – La prova decisiva, trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Jack Reacher – La prova decisiva. In una tranquilla giornata a Pittsburgh nello stato della Pennsylvania, cinque persone vengono inaspettatamente uccise da un cecchino esperto. I detective della città grazie alla loro esperienza sul campo riescono a risalire ad un ex soldato che si chiama James Barr. Barr si arrende una volta che viene catturato, ma durante l’interrogatorio condotto dalla polizia sembra non voler dire niente, non provando neanche a giustificarsi. L’unico indizio che quest’uomo rilascia è un semplice nome che scrive sul tavolo: Jack Reacher. Partono quindi le ricerche per risalire a questo misterioso Jack Reacher, anch’egli ex soldato, ma che sembra essere sparito nel nulla. Non si hanno più notizie di lui e non si conosce neanche il suo domicilio.

Reacher in realtà abita in Florida ed è andato in pensione prematuramente, godendosi quindi un po’ di meritato relax. Tuttavia, la sua quiete viene turbata quando al telegiornale ascolta la notizia inerente a James Barr. Reacher si mette subito in moto, raggiunge il procuratore e decide di inchiodare Barr una volta per tutte. Tra i due uomini c’è molta ruggine visto che avevano servito insieme da soldati ma alcune situazioni li avevano profondamente divisi. Partendo da questo incontro, Jack Reacher cercherà di scoprire quelle che sono le vere ragioni di Barr, arrivando a scoprire un piano malefico e cercando di salvare numerose persone che a causa della cospirazione rischiano la vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA