Jack Reacher punto di non ritorno/ Film d’azione su Italia 1, oggi Venerdì 10 marzo

Jack Reacher punto di non ritorno, film di Italia 1 diretto da Edward Zwick

La programmazione di Italia 1 prevede la messa in onda del film Jack Reacher punto di non ritorno, nella prima serata di oggi Venerdì 10 marzo alle ore 21:10. La pellicola di genere azione thriller è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 dalla casa di produzione Paramount Pictures in collaborazione con Skydance Productions, mentre la distribuzione delle sale italiane è stata gestita dalla Universal Pictures.

La regia è firmata da Edward Zwick il quale si è occupato anche della stesura della sceneggiatura insieme a Marshall Herskovitz e Richard Wenk. Il lungometraggio è un adattamento cinematografico del romanzo Punto di non ritorno, uscito nel 2013 e scritto da Lee Child e si tratta del sequel del film del 2012 Jack Reacher, la prova decisiva. Le musiche della colonna sonora sono di Henry Jackman, il montaggio è realizzato da Billy Weber e nel cast figurano tra gli altri Cobie Smulders, Aldis Hodge, Patrick Heusinger e Danika Yarosh.

Protagonista indiscusso di Jack Reacher punto di non ritorno è l’attore Tom Cruise, vincitore di tre Golden Globes come miglior protagonista per i film Nato il quattro luglio e Jerry Maguire e come miglior attore non protagonista per Magnolia, e candidato per i già citati film anche ai Premi Oscar. La maggior parte della critica cinematografica lo considera tra le più rappresentative star dell’action di sempre.

Jack Reacher punto di non ritorno, la trama del film

Nel film Jack Reacher punto di non ritorno, un ex investigatore militare di nome Jack vive in una grande città americana. Dopo aver concluso positivamente l’ennesima missione, ha deciso di diventare una sorta di giustiziere sui generis.

Decide di fare un viaggio a ritroso nella sua vita andando a vivere nel suo vecchio quartier generale dove incontra il maggiore Susan con la quale aveva collaborato in diverse avventure e di cui è diventato grande amico. Le cose sembrano però essere cambiate, Susan è stata accusata e arrestata per spionaggio e Jack si occupa della vicenda per aiutarla.

Il suo avvocato trova delle prove a carico di un’implicazione nell’uccisione di due soldati in Afghanistan, ma Jack convinto della sua innocenza, inizia a pensare a chi potrebbe volerla incastrare. Tutto si complica quando l’uomo deve fare i conti con una donna che ha intentato contro di lui una causa di paternità indicandolo come il padre biologico di sua figlia, l’avvocato viene ucciso da un killer misterioso che fa ricadere la colpa su Jack che viene arrestato e condotto nella stessa cella di isolamento dove si trova Susan una serie di eventi complicherà la vicenda in cui i protagonisti sembrerebbero essere delle persone insospettabili.

