JACK REACHER PUNTO DI NON RITORNO/ Su Italia 1 il film basato sui libri di Lee Child

Il film Jack Reacher: Punto di non ritorno si è rivelato un buon successo di pubblico, con un incasso di oltre 160 milioni di dollari nelle sale di tutto il mondo a fronte di un budget di 60 milioni. Oltre che sul grande schermo, Jack Reacher ottiene da anni un notevole successo anche in libreria: i romanzi di Lee Child che lo vedono protagonista sono infatti best-seller pubblicati in molte lingue del mondo. Lo stesso Child compare nel film in un breve cameo, in cui interpreta una guardia della sicurezza aeroportuale. Finora Lee Child ha pubblicato 25 romanzi, tutti con protagonista Reacher, oltre che diverse raccolte di racconti. Nel cast del film troviamo anche Robert Knepper nel ruolo del generale Harkness doppiato nella versione italiana da Loris Loddi. Nato a Fremont l’8 luglio del 1959 è diventato famoso per aver recitato nella serie tv Prison Break dove interpreta il ruolo di Theodore T-Bag Bagwell. Sicuramente è un attore che sa dominare la scena con personalità anche quando interpreta un ruolo secondario.

Jack Reacher Punto di non ritorno, film diretto da Edward Zwick

Jack Reacher Punto di non ritorno andràin onda su Italia 1 nella prima serata di giovedì 11 novembre, alle ore 21.20. Si tratta di un thriller d’azione del 2016 diretto da Edward Zwick (Vento di passioni, L’ultimo samurai, Amore e altri rimedi) ed interpretato da Tom Cruise (Top gun, la saga di Mission Impossible, Edge of tomorrow – Senza domani), Cobie Smulders (Vicino a te non ho paura, The Avengers, la serie tv How I met your mother), Danika Yarosh (Una stagione da ricordare, scambio mortale, la serie tv Heroes Reborn) e Aldis Hodge (Quella notte a Miami, What men want – Quello che gli uomini vogliono, Clemency). Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Lee Child, creatore del personaggio di Jack Reacher. Si tratta del sequel di Jack Reacher – Prova decisiva, distribuito nelle sale nel 2012.

Jack Reacher Punto di non ritorno, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Jack Reacher Punto di non ritorno. Jack (Tom Cruise) dopo gli eventi del film precedente non è più un investigatore militare, ma un giustiziere solitario. Quando torna nel suo vecchio quartiere generale per incontrare il maggiore Susan Turner (Cobie Smulders), sua amica ed ex collega, scopre però che la donna è in prigione ed è accusata di spionaggio. Secondo le prove raccolte dall’accusa sarebbe addirittura colpevole della morte di alcuni soldati in Afghanistan,ma Jack non è disposto a credere che la sua amica si sia venduta al nemico. Quando l’avvocato Moorcroft (Robert Catrini), difensore di Susan, viene misteriosamente assassinato e Jack incastrato per il suo omicidio. Si trova quindi ad essere detenuto nella stessa prigione di Susan, dove scopre che due killer sono stati assoldati per ucciderla. Jack riesce quindi a salvare l’amica e i due, insieme, organizzano una fuga dal carcere. Riguadagnare la libertà è però soltanto il primo passo, perchè Jack e Susan ora sono braccati dalla loro vecchia organizzazione, e devono riuscire a dimostrare la loro innocenza prima di essere catturati e incarcerati di nuovo.

Video, il trailer del film “Jack Reacher Punto di non ritorno”





