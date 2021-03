Jack Reacher punto di non ritorno/ Video, su Italia 1 il film con Tom Cruise

Jack Reacher punto di non ritorno va in onda oggi, mercoledì 31 marzo, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film, girato nel 2016, è scritto e diretto da Edward Zwick, un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Nel 1999 si è aggiudicato l’Oscar al miglior film come produttore di Shakespeare in Love (John Madden, 1998). Jack Reacher – punto di non ritorno è l’adattamento cinematografico del romanzo Punto di non ritorno di Lee Child (2013) ed è il sequel di Jack Reacher – La prova decisiva (Christopher McQuarrie, 2012). Entrambi i film vedono come protagonista Tom Cruise, nei panni di Jack Reacher. La sceneggiatura della pellicola del 2016 è curata da Marshall Herskovitz, Edward Zwick e Richard Wenk, mentre le musiche sono composte da Henry Jackman, compositore inglese, noto per aver realizzato la sountrack di Kick Ass e di quattro classici Disney, ossia Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri, Ralph Spaccatutto, Ralph spacca Internet e Big Hero 6. La fotografia è a cura di Oliver Wood, direttore della fotografia britannico; tra i diversi film per cui ha lavorato si ricordano Face/Off, la trilogia di Jason Buorne e I fantastici quattro.

I dieci comandamenti parte 1/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston (oggi, 31 marzo)

Jack Reacher punto di non ritorno, la trama del film

Jack Reacher punto di non ritorno vede come protagonista Jack Reacher (Tom Cruise), un ex maggiore dell’esercito americano assetato di giustizia. Nel corso di uno dei suoi innumerevoli viaggi torna in Virginia per consumare una cena con il maggiore Susan Turner (Cobie Smulders). La donna è stata però messa agli arresti con accuse gravi, ossia di aver causato la morte di un gruppo di soldati in Afghanistan. Jack non si capacita della cosa, è certo dell’innocenza di Susan e sospetta che ci sia qualcosa di strano. Contatta l’avvocato Bob Moorcroft, che fornisce all’ex maggiore delle importanti informazioni: l’ex prostituta Candace Dutton (Sabrina Gennarino) vuole intentare una causa per dimostrare che Jack è il padre biologico di sua figlia Samantha (Danika Yarosh). Il militare prova a contattare la ragazza per saperne di più e Bob muore. La colpa cade su Jack, accusato e trattenuto in prigione. Qui incontra Susan e la salva dall’imboscata di due sicari; i due riescono a fuggire dal carcere e scoprono che il nemico sta spiando Samantha. Prelevano la ragazza e la conducono a New Orleans per cercare il testimone chiave, Daniel Prudhomme (Austin Hébert), che, alla fine, si scopre, far parte di un’organizzazione militare che sta cercando di insabbiare degli assassini. Come andrà a finire?

Sfida oltre il fiume rosso/ Su Rete 4 il film con Glenn Ford (oggi, 30 marzo 2021)

Video, il trailer del film, Jack Reacher punto di non ritorno

LEGGI ANCHE:

Ti presento Sofia/ Video, su Canale 5 il film con Fabio De Luigi (oggi, 30 marzo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA