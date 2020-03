Jack Reacher – Punto di non ritorno/ Video, su Italia 1 il film con Tom Cruise

“Jack Reacher – Punto di non ritorno” è il film di genere azione-thriller in programmazione su Italia 1 alle ore 21.20 di oggi 22 marzo 2020. La pellicola è uscita nel 2016, la regia è di Edward Zwick che ha collaborato anche alla sceneggiatura. Il film è tratto dal romanzo dello scrittore britannico Lee Child intitolato “Punto di non ritorno”. Gli attori protagonisti sono Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh. Si tratta del sequel del film del 2012 Jack Reacher – La Prova decisiva. Le musiche sono curate da Henry Jackman, la fotografia da Oliver Wood. Incredibile è anche il ritmo garantito da parte del montaggio realizzato da Billy Weber.

Jack Reacher – Punto di non ritorno, la trama del film

Ecco la trama di Jack Reacher – Punto di non ritorno. L’ex militare Jack Reacher, ottimo investigatore, ha appena avuto la meglio su una banda di trafficanti dediti al commercio di esseri mani. Adesso vuole rivedere la sua amica e collega Susan Turner ma al quartier genereale il colonnello Morgan gli spiega che Turner è in carcere con l’accusa di spionaggio. Da Moorcroft, l’avvocato della donna, Jack viene a sapere che l’amica è coinvolta nell’uccisione di due militari in Afghanistan. Reacher scopre anche che una sua vecchia amica ha intentato contro di lui una casa di paternità, sostiene infatti che la figlia quindicenne Samantha sia figlia di Jack. Reacher tenta invano di parlare con la ragazza, che si rifiuta di vederlo.

Nel frattempo viene ammazzato Moorcroft e Jack, che viene accusato dell’assassinio, finisce proprio nel carcere dove si trova Turner. Susan e Reacher evadono dalla prigione e vanno da Morgan, allo scopo di avere informazioni da lui. Il vero responsabile uccide il complice Morgan e fa accusare del reato Reacher. Intanto Jack e Susan hanno morivo di credere che Samantha sia in pericolo, vanno da lei e, dopo una serie di eventi, la portano in un luogo sicuro. Insieme i tre decidono di andare a New Orleans per trovare Daniel Prudhomme, il testimone che scagionerebbe Turner ma scoprono che questi agisce per conto di una grossa organizzazione militare.

Prudhomme è vittima di un’imboscata e viene ammazzato; grazie alle informazioni ricevuto da Daniel, Reacher interviene su un traffico d’armi che in realtà nasconde il contrabbando di di oppio. Jack riesce più volte a salvare Samantha dai suoi accusatori, non esclude la possibilità di poter essere il padre della ragazza ma poi i due scopriranno di non essere padre e figlia. Con grande dispiacere Jack realizza che dovrà separarsi dalla ragazza.

