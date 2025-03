Jack Ryan – L’iniziazione, film su Italia 1 diretto da Kenneth Branagh

Mercoledì 26 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:25, il film d’azione e spionaggio Jack Ryan – L’iniziazione, film del 2014 d’azione e di spionaggio. La regia è di Kenneth Branagh, attore e regista shakespeariano che ultimamente si è cimentato nel personaggio di Hercule Poirot nei film (sempre anche diretti) Assassinio sull’Orient Express, Assassinio sul Nilo e Assassinio a Venezia.

Branagh recita anche nel suo film, ma non come protagonista, il quale è interpretato da Chris Pine, che si è fatto conoscere al grande pubblico con la serie tv E.R. – Medici in prima linea, e che nel 2023 ha anche esordito come regista col film Poolman. Altro nome di spicco del cast è Keira Knightley, protagonista di grandi film di successo come Orgoglio e pregiudizio, The Imitation Game e diversi film della saga Pirati dei Caraibi.

Kevin Costner è un altro pezzo da 90 del film Jack Ryan – L’iniziazione, che vanta una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Fandango, Gli intoccabili, Balla coi lupi, Robin Hood e Guardia del corpo sono solo alcuni dei più grandi film dove è stato protagonista.

La trama del film Jack Ryan – L’iniziazione: soldi russi e una crisi finanziaria da sventare

La storia di Jack Ryan – L’iniziazione si apre con Ryan, soldato americano in missione in Afghanistan, che sopravvive miracolosamente a un incidente aereo. Durante la riabilitazione incontra la dottoressa Cathy Muller, una brillante e affascinante neurologa che gli stravolge la vita, e attira l’attenzione dell’agente CIA William Harper.

Dieci anni dopo, Jack lavora sotto copertura come consulente finanziario, monitorando movimenti di denaro sospetti. Scopre così che ingenti somme controllate da organizzazioni russe sono svanite nel nulla, minacciando di destabilizzare l’economia americana. Per indagare si reca a Mosca, dove dovrà affrontare il losco oligarca Viktor Cherevin, gestore dei fondi scomparsi e cliente della sua azienda.

Con l’aiuto di Harper, Ryan cerca di prevenire un disastro finanziario: se Cherevin reimmette il denaro nel mercato tutto insieme, le conseguenze per gli USA sarebbero devastanti. Ma le cose si complicano quando Cathy, convinta che il comportamento evasivo di Jack nasconda un tradimento, lo raggiunge a Mosca. Costretto a rivelarle la verità, Ryan si trova in una posizione ancora più vulnerabile, e Cherevin non esita a sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Il nemico, disposto a tutto, ha un piano ancor più sinistro: usare suo figlio Aleksandr per colpire gli Stati Uniti dall’interno, con un attacco che potrebbe infliggere un colpo mortale all’economia del paese. Ryan dovrà agire in fretta in una missione ad alto rischio, per salvare la nazione e proteggere la donna che ama.