JACK RYAN L’INIZIAZIONE/ Su Italia 1 il film dalla tensione “ad altissimi livelli”

Tensione a grandissimi livelli ‘Jack Ryan – L’iniziazione‘ è la classica pellicola da vedere tutta d’un fiato, un film ben diretto e originale anche in un ambito dove si è detto quasi tutto. A parte il successo commerciale, l’unica nota di merito è stata la nomination come miglior film d’azione/di avventura ai Saturn Awards. Kenneth Branagh già il suo debutto dietro le cineprese vide successo: era il 1989 e ‘Enrico V (Henry V)’ piacque al pubblico per quel sentore di regia shakespeariana di Branagh che esplorò la letteratura classica britannica più volte in chiave cinematografica, ma che seppe comunque produrre ottimo cinema anche in altri contesti. Da ricordare anche ‘Frankenstein di Mary Shelley (Frankenstein)’, nel quale si cimenta assieme alla ‘Creatura’ Robert de Niro in una grandissima performance di cinema, oppure ‘Assassinio sull’Orient Express (Murder on the Orient Express)’ di pochi anni fa e, sempre per onorare la sua illustre regina del giallo, Agatha Christie, Branagh nel 2022 ha in serbo un’altra regia ispirata alla scrittrice inglese, ‘Assassinio sul Nilo (Death on the Nile)’, con la splendida Annette Bening.

Un uomo chiamato Charro/ Su Rete 4 il film con Elvis Presley protagonista

Jack Ryan L’iniziazione, film di Italia 1 diretto da Kenneth Branagh

Jack Ryan L’iniziazione va in onda su Italia 1 oggi, 22 novembre 2021, a partire dalle ore 21,30. Questo film è diretto da un attore britannico molto amato che ha voluto nel tempo cimentarsi, con successo anche alla regia: Kenneth Branagh. Il protagonista della pellicola è l’attore californiano Chris Pine, celebre sin dall’esordio con la commedia ‘Principe azzurro cercasi’ del 2004, cresciuto poi a suon di successi che ricordiamo in ‘Into Darkness – Star Trek’, ‘Una famiglia all’improvviso’, ‘Wonder Woman 1984’.

Jurassic World/ Su Italia 1 la quarta avventura della saga coi dinosauri

Al suo fianco un’attrice di grande talento, Keira Knightley, dolcissima anche al fianco di Natalie Portman nel suo debutto con ‘Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma’, cresciuta in fretta grazie a pellicole britanniche come ‘Sognando Beckham’, celebrata in tutto il mondo con ‘Orgoglio e pregiudizio’, film per il quale fu nominata agli Oscar come Miglior attrice non protagonista.

Jack Ryan L’iniziazione, la trama del film: una magica propensione

In Jack Ryan L’iniziazione il protagonista frequenta la prestigiosa London School of Economics and Political Science ma l’abbandona per arruolarsi nei marines e viene inviato al fronte in Afghanistan. La sua propensione al capire i sistemi complessi non sfugge al suo comandante che si rende conto di come Ryan sia ferrato in materia. In ogni caso proprio al fronte incontra la donna che sposerà, la dottoressa Cathy Muller. Tornato in America Jack inizierà a lavorare per il Governo Federale, studiando le possibili frodi economiche attraverso lo studio e l’intuito di come dietro flussi di denaro possono celarsi frodi. Proprio in questo senso, in quanto analista della CIA a Wall Street, percepisce un odore stantio in alcune transazioni economiche sospette. Succede che presso le Nazioni Unite la Federazione Russa non riesce a far votare in suo favore un emendamento, cosa che a livello economico dovrebbe ripercuotersi con un calo delle azioni immediate nelle aziende russe, ma non accade. Ryan si accorge che spariscono misteriosamente ingenti capitali da aziende americane, una mole di denaro che potrebbe gettare in fallimento l’intera economia, e che dietro c’è un boss della mafia russa.

Una corona per Natale/ Su Rai 2 un film che anticipa le Sante Feste

Video, il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA