Jack Ryan – L’iniziazione/ Video, su Italia 1 il film con Chris Pine (26 ottobre)

Si tratta di un titolo realizzato negli Stati Uniti nel 2014, tratto dai personaggi dei romanzi scritti da Tom Clancy e dalla sceneggiatura di David Koepp e Adam Cozad. La produzione è stata curata dalla Paramount Pictures, con la fotografia di Haris Zambarloukos, le musiche di Patrick Doyle e il montaggio di Martin Walsh. La regia è stata affidata al britannico Kenneth Branagh, che nella sua carriera ha ricevuto ben cinque candidature ai Premi Oscar per i film Enrico V, Il canto del cigno, Hamlet e Marilyn. Protagonista principale è l'attore e doppiatore americano Chris Pine, presente nei film Principe azzurro cercasi, Bottle Shock, Una spia non basta e tre film della saga infinita di Star Trek. Al suo fianco, ecco la performer inglese Keira Knightley, che ha ottenuto due nomination agli Oscar per Orgoglio e pregiudizio e The Imitation Game e tre ai Golden Globe. C'è anche l'altra star Kevin Costner, vincitore di due Oscar come miglior film e regista per Balla coi lupi e vicino al terzo come miglior attore protagonista per la stessa pellicola. Il cast è completato dallo stesso Branagh, da Nonso Anozie, Peter Andersson, Colm Feore e Gemma Chan.

Jack Ryan – L’iniziazione, la trama del film

La trama di Jack Ryan – L’iniziazione si apre con il protagonista che entra nell’esercito dopo i fatti dell’11 settembre del 2011, concludendo così i suoi studi. Viene inviato in Afghanistan e resta ferito dopo l’abbattimento dell’elicottero sul quale era a bordo. Mentre cerca di riprendersi dal grave infortunio, conosce la dottoressa Cathy Muller e cattura l’attenzione della CIA, che decide di fargli terminare gli studi per motivi lavorativi. Diventa così un abile analista della CIA e tiene sotto controllo i mercati internazionali, anche se si rende conto in Russia c’è qualcosa che non va. Infatti, miliardi e miliardi di dollari tenuti d’occhio da un veterano dell’Armata Rossa, Viktor Cherevin, sono scomparsi. Ryan va a Mosca e rischia di essere ucciso dalla sua finta guardia del corpo, oltre a rendersi conto che l’economia degli Stati Uniti rischia seriamente la bancarotta.

Nel frattempo, la fidanzata Cathy teme che Jack lo stia tradendo e parte verso la Russia, ma lui le dice che è un agente della CIA. Dopo numerosi piani portati avanti dai due fidanzati, Cathy viene rapita da Cherevin, che ha utilizzato un finto certificato di morte per introdurre il figlio Aleksandr negli Stati Uniti. La guerra finale tra Ryan e Cherevin è senza esclusione di colpi, ma alla fine Jack scopre una bomba e riesce a salvarsi all’ultimo momento, mentre Aleksandr muore e Cherevin viene giustiziato. Jack e Cathy si sposano.

