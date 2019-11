Jack Savoretti/ Un tono internazionale a Lucio Battisti (Una storia da cantare)

Chi è Jack Savoretti?

Jack Savoretti sarà uno dei rappresentati della musica internazionale a “Una storia da cantare”. La sua voce elegante suffragherà Lucio Battisti con uno dei brani di quest’ultimo. L’artista britannico ma dalle palesi origini italiane è reduce da un anno che, nel volgere al termine, è per lui valso la sua definitiva consacrazione globale. Per venerdì 6 dicembre è fissata l’uscita di “Singing to stanger Special Edition”. La versione iniziale del disco, distribuito nel mese di marzo, ha permesso al trentaseienne di conquistare il primo posto della classifica Uk e di vincere la bellezza di 3 Dischi D’oro. Capitolo conclusivo del tour mondiale è rappresentato dalla tappa londinese allo stadio di Wembley, dove un tutto esaurito è diventato coronamento di un’annata tutt’altro che avara di emozioni.

Jack Savoretti, le collaborazioni illustri

Le collaborazioni illustri di Jack Savoretti, oggi a Una storia da cantare, sono state diverse, da quella con l’australiana Kylie Minogue a quella con Mika fino ad arrivare al duetto con Sigma. “Singing to stanger Special Edition” custodisce un’aggiunta di tre brani inediti, tra cui il pezzo natalizio “Christmas morning”, una ballata strappalacrime dedicata ai suoi figli. L’intenzione, stando a ciò che dichiara Savoretti a riguardo, è quella si rassicurarli mostrando loro affetto e vicinanza malgrado la perenne lontananza fisica per gli impegni lavorativi. In singolo sarà disponibile in radio ed in digital download a partire dalla giornata di venerdì 20 settembre. Le sue melodie porteranno gli ascoltatori ad immergersi completamente nell’atmosfera avvolgente di un periodo natalizio ormai alle porte. In un’intervista dell’aprile 2019 a Verissimo, l’inglese non cela attimi di commozione quando racconta del momento in cui chiese alla moglie di sposarlo. “Ci eravamo lasciati e lei era un pò arrabbiata con me. Solo allora ho capito che non potevo vivere senza di lei”. Nel pronunciare queste parole, egli definisce la loro storia come una sorta di film nel quale ogni canzone d’amore è dedicata a lei.

