Jack Teixeira incriminato/ La talpa del Pentagono “mette a rischio la sicurezza degli Usa”

La talpa dei leak del Pentagono Jack Teixeira è stata incriminata dal gran giurì federale. Come spiegano i media americani, Teixeira è accusato di aver volontariamente trattenuto e diffuso informazioni riservate legate alla difesa nazionale. La talpa è stata arrestata lo scorso 13 aprile e si trova sotto la custodia federale. L’accusa ha provato la sua possibilità di accesso a un arsenale di armi: c’è inoltre il rischio che condivida informazioni sensibili con paesi stranieri.

Il procuratore del Massachusetts Joshua S. Levy ha spiegato che “La rimozione non autorizzata, il mantenimento e la trasmissione di informazioni riservate mette a rischio la sicurezza del nostro paese”. E ancora, “Coloro a cui è garantito l’accesso a informazioni riservate hanno l’obbligo di salvaguardarle per la sicurezza degli Stati Uniti, dei nostri militari, dei nostri cittadini e dei nostri alleati”. C’è dunque l’impegno ad “assicurare che tutti coloro che custodiscono informazioni sensibili di sicurezza nazionale aderiscano alla legge”.

Chi è la talpa

Ma chi è la talpa del Pentagono? Jack Teixeira ha 21 anni: si è arruolato nel 2019 e lavorava come tecnico informatico al supporto tecnologico della base della Air National Guard a Cape Cod, in Massachusetts, il corpo di riservisti dell’Aeronautica militare nello Stato. Dalla fine del 2022 avrebbe iniziato a postare in un gruppo online su Discord, una piattaforma di messaggistica molto popolare tra videogiocatori, informazioni riservate in possesso del Pentagono. Tra queste analisi della guerra in Ucraina.

Qualche mese fa Teixeira veniva descritto come un giovane appassionato di armi. Il gruppo che gestiva su Discord, nato nel 2020 durante la pandemia, era composto circa 25 persone come lui con la passione per le armi e per l’abbigliamento militare. A rivelare l’identità sarebbe stato un membro dello stesso gruppo, intervistato in video con il volto oscurato dal Washington Post, vista la minore età. Da lì, le indagini hanno solo potuto confermare che fosse lui la persona dietro la diffusione di informazioni riservate.

