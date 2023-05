Jack Vanore: grave lutto per l’ex Uomini e Donne/ “Venuta a mancare una persona…”

Lutto per Jack Vanore: l’annuncio sui social

Jack Vanore è stato un protagonista indiscusso di Uomini e Donne nelle scorse stagioni. Dopo essere stato corteggiatore e tronista, Jack, per diverso tempo, è stato anche opinionista accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Da un po’ di tempo, Jack ha scelto di allontanarsi dal mondo della televisione restando comunque sui social. Pur pubblicando raramente contenuti riguardanti la propria sfera personale, nelle scorse ore, Jack ha annunciato, attraverso un lungo messaggio condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram, ha raccontato di aver perso una persona a lui vicina.

Jack non svela chi sia la persona che ha perso, ma racconta che è stato fatale un tragico incidente. I funerali di Lorenzo, questo il nome della persona venuta a mancare, si sono già svolti ed oggi Jack ha voluto dedicargli delle parole davvero toccanti.

Il messaggio di Jack Vanore per Lorenzo

E’ un post toccante quello che Jack Vanore ha voluto dedicare a Lorenzo la cui vita è stata spezzata da un fatale incidente. “È raro che scrivo di qualcosa che non riguarda me direttamene ma comunque rimane molto personale lo stesso, purtroppo mi è venuta a mancare una persona molto vicina in un tragico incidente. Oggi c’è stato il funerale, a volte la vita è davvero ingiusta e quando non c’è altra soluzione si cerca di guardare in un’altra prospettiva (è molto difficile in questo caso)”, scrive l’ex Uomini e Donne.

“Ma sapere che fino alla fine hai aiutato gli altri ti fa onore perché con i tuoi gesti hai sempre insegnato come si vive e come si affronta la vita. Anche in questo gesto della tua generosità nel “donare” fino alla fine ha reso perfettamente l’idea dell’uomo che sei e che ricorderemo tutti noi. Ciao Lorenzo fai buon viaggio”.

