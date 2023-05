Jack Vanore sbotta contro le fake news “Fate schifo”/ Ex Uomini e Donne “Per i like…”

Jack Vanore contro le fake news su Uomini e Donne

Pochi giorni fa, Jack Vanore, tramite il proprio profilo Instagram, ha annunciato ai propri followers di aver perso una persona a lui cara. L’ex tronista di Uomini e donne, con un grande dolore nel cuore, ha raccontato la perdita subita con un messaggio che è stato ripreso da tantissimi siti. La notizia, però, su alcune testate, è stata data con titoli fuorvianti che hanno mandato su tutte le furie Jack Vanore. Con una serie di Instagram Storie, l’ex opinionista di Uomini e Donne si è così scagliato contro le fake news e la moda di utilizzare titoli fuorvianti per avere qualche like.

Coppie Uomini e donne 2023/ Chi sta ancora insieme e chi si è detto addio

“Mai e poi mai nella mia vita mi sarei immaginato di dover fare una dichiarazione del genere – ha dichiarato Vanore sui Instagram – A parte che sono veramente arrabbiato, non perché stanno usando la mia immagine per assicurarsi dei likes, che sinceramente non me ne frega una mazza. Sono arrabbiato perché la disgrazia di per sé c’è stata realmente perché io ho perso una persona vicina a me in modo tragico. E loro – e mi sto riferendo a tutti questi articoli che usano la mia immagine con su scritto “morto” o addirittura con lo sfondo con scritto Uomini e Donne – sono da denuncia. Ripeto, la disgrazia l’ho subita veramente e voi lucrate per dei likes su una disgrazia reale”, le due parole di Jack riportate da Isa e Chia.

Luca Daffré Alessandra Somensi si sono lasciati: perchè?/ "Dopo Uomini e Donne..."

Lo sfogo di Jack Vanore

Jack Vanore, sempre sul proprio profilo Instagram, ha mostrato alcuni titoli raccapriccianti continuando il proprio sfogo. “Fate schifo ragazzi, schifo. Non c’è niente da aggiungere. Ma vi rendete conto che è tutto il giorno che ricevo telefonate da amici, mi scrivete in migliaia, la mia fidanzata riceve chiamate, le mie due sorelle, mio fratello, mio padre…Per smentire questa cosa qua. Ma sapete lo shock che avete creato alle persone?”, le parole di Jack.

L’ex opinionista di Uomini e Donne, poi, conclude così come si legge su Isa e Chia: “Voi utilizzate questa notizia reale per farvi pubblicità. Siete incommentabili, anzi, siete delle teste di c*zzo. Io spero che un minimo di coscienza ce l’avete e la smetterete di fare questi articoli qua. Ne dubito…Ne dubito fortemente perché le teste di c*zzo purtroppo esistono. Siete incommentabili”.

Uomini e donne, Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono lasciati?/ I rumors

© RIPRODUZIONE RISERVATA