Jackie/ Su Rai 3 il film con Natalie Portman e John Hurt (oggi, 25 luglio 2019)

Jackie è il film che Rai 3 ha scelto per la sua prima serata di oggi, giovedì 25 luglio 2019. Verrà trasmesso dalle 21.20 circa in poi ed è diretto da Pablo Larrain, mentre il genere è biografico e drammatico. La pellicola risale inoltre al 2016 ed ha come protagonista Natalie Portman, che vedremo nei panni della First Lady Jacqueline Bouvier. Vincitrice di un Leone d’Oro per la categoria Migliore sceneggiatura, ha ricevuto inoltre tre nomination per gli Oscar, fra cui una candidatura per l’attrice protagonista. Al suo fianco un altro colosso del cinema internazionale, Peter Sarsgaard, che vedremo nel ruolo di Robert Kennedy. Completano il cast anche altri artisti come Greta Gerwig; John Hurt; Beth Grant; Billy Crudup; John Carrol Lynch; Max Casella; Caspar Phillipson; Sara Berhagen; Corey Johnson; Aidan O’Hare e altri ancora per i ruoli più secondari.

Jackie, la trama del film

La trama del film Jackie segue da vicino una delle vicende più drammatiche che ha colpito l’America negli ultimi decenni: l’assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Un argomento su cui gravano ancora numerosi dubbi e misteri, ma collegato anche alla First Lady Jacqueline. La pellicola affida proprio alla sua iconica figura il compito di raccontare che cosa è accaduto in seguito all’uccisione del marito, decisa a non perdere quell’impero che avevano costruito e amato insieme. Una settimana dopo il duro colpo subito dagli americani e dalla famiglia Kennedy, Jacqueline decide di aprire le porte di casa alla giornalista Hyannis Port di Life. Ha intenzione di parlare degli ultimi eventi che riguardano la Casa Bianca e incalzata dalle domande della Port, accetta di descrivere quali emozioni l’abbiano travolta nel vedere il corpo del marito ormai privo di vita. Il suo pensiero vola anche ai figli, temendo che non possano riprendersi dalla perdita del padre. Robert F. Kennedy, fratello del Presidente e conosciuto da tutti come Bob, decide di unirsi lla sua missione. Aiuta persino Jackie ad organizzare il funerale, mentre la First Lady lotta fra farmaci e alcool, notti insonni e dolore celato. Il loro rapporto però si incrina quando Bob decide di non informarla della morte di Lee Harvey Oswald, ucciso in quanto responsabile della morte del Presidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA