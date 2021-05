JACKSON BROWNE/ “My Cleveland Heart” il nuovo singolo, il disco esce il 23 luglio

Esce oggi, venerdì 21 Maggio, “My Cleveland Heart”, il nuovo singolo di Jackson Browne, il primo estratto da “Downhill From Everywhere” , album che uscirà il 23 Luglio per l’etichetta Inside Recordings.

Val McCallum – chitarrista di lunga data del cantautore statunitense, nonché co-autore del pezzo – aveva lasciato sul parabrezza dell’auto di Jackson un cd contenente il brano, insieme ad un biglietto. Dopo aver ascoltato il pezzo per mesi, Browne ha un’illuminazione mentre guida per le strade di Cleveland, quando vede un edificio in un bosco. «La persona con me in auto mi ha spiegato: “Quello è il Cleveland Heart”», racconta Browne a Rolling Stone. «“È dove fanno cuori artificiali”». Ed ecco il perché del titolo e dell’idea del video.

Di “My Cleveland Heart” è stato fatto anche un video diretto da Alissa Torvinen (Phoebe Bridgers, Pink, Melanie Martinez-K12) e include un cameo di Phoebe Bridgers oltre che la partecipazione dei membri della band di Browne: il chitarrista Val Mccollum, Greg Leisz al lap steel, il tastierista Jeff Young, i batteristi Mauricio Lewak e Pete Thomas, il bassisti Bob Glaub Dave Faragher.

«Collaborare con Jackson è stato un onore» afferma la Torvinen a proposito del video. «La sua creatività mi è stata di ispirazione, non solo per quanto riguarda la musica, ma per tutto, mette una grande energia in ciò che fa. Siamo giunti a un copione del video in maniera molto fortuita, e la partecipazione di Phoebe è stata davvero una sorpresa stupenda. Il modo in cui lei riceve il cuore di Jackson e la scena di lei che guarda da dietro le quinte…e così “dark” e poetica e “Phoebe”.» Una sorta di passaggio di consegne fra la vecchia e la nuova generazione?

A distanza di quasi cinque decadi dal suo primo album, le canzoni contenute in “Downhill From Everywhere” mantengono la profonda intimità del debutto, combinata con la forza e la saggezza guadagnate nel corso della sua vita che è stata sempre volta al raggiungimento di un cambiamento positivo.

«C’è una forte corrente di inclusione che scorre attraverso tutto questo disco» spiega Browne. «Credo che il concetto di inclusione, di aprirsi alla gente diversa da se stessi sia la base per la comprensione di tutto ciò che è in questo mondo.»

Sarà possibile effettuare qui il pre-ordine dell’album a partire da venerdì 21 Maggio.

Jackson Browne sarà in tour negli USA durante l’estate e l’autunno insieme a James Taylor.



