Oggi prende il via il simposio di Jackson Hole, l'ultimo con Jerome Powell alla guida della Federal Reserve

Prende il via oggi il simposio di Jackson Hole, un appuntamento molto atteso dagli analisti economici e finanziari, specialmente quest’anno, dato che sarà l’ultimo con Jerome Powell alla guida della Federal Reserve. Gli occhi sono in particolare puntati sul suo intervento in programma domani.

Come evidenzia Domenico Lombardi, Professore di politiche economiche e governance dell’Eurozona alla Luiss, di cui dirige il Policy Observatory, «il simposio di Jackson Hole è, per tradizione, centrato sull’economia americana. Sono due, in particolare, le questioni su cui i Banchieri centrali si scambieranno opinioni a partire da oggi, sia nelle sessioni formali del simposio, sia, soprattutto, nelle interazioni riservate a margine dei lavori».

GUERRA & POLITICA/ I "patti" che convengono a Russia e Usa con un occhio alla Cina

Di che cosa si tratta?

La prima è legata alla dinamica inflativa e la seconda, collegata alla prima, riguarda la stima più in generale degli effetti macroeconomici delle politiche dell’Amministrazione Trump. Negli ultimi mesi, l’inflazione è lievemente aumentata. A luglio l’indice generale è aumentato del 2,7% su base tendenziale, stabile rispetto al dato di luglio, con la componente core salita, invece, al 3,1%. Quest’ultima, tuttavia, aveva esibito un incremento del 2,9% a giugno. Per quanto riguarda il Pil, la sua crescita del primo semestre si è attestata all’1,2%, poco meno della metà dell’espansione registrata l’anno precedente.

SPILLO/ Se il mohicano Macron resta volenteroso (di continuare la guerra)

Tuttavia, sinora non si sono registrati effetti particolarmente dirompenti. L’inflazione, pur salendo di qualche decimo di punto, non ha esibito il temuto balzo in avanti che alcuni economisti paventavano. Analogamente, la crescita sta sì rallentando, ma a fronte della contrazione registrata nel primo trimestre, il secondo ha mostrato slancio con una variazione positiva del 3%. Tant’è che molti analisti prevedono ora un rallentamento per il secondo semestre, non più una recessione che invece richiederebbe, secondo la convenzione, due trimestri consecutivi di crescita negativa.

I dati macroeconomici che arrivano dagli Usa sembrano essere discordanti tra loro. A suo avviso porteranno la Fed a lasciare ancora fermi i tassi a settembre?

UCRAINA/ Armi da pagare e sicurezza (di Kiev) da garantire, Ue in un vicolo cieco

In realtà, non proprio. L’inflazione non ha subìto l’impennata che molti temevano probabilmente perché le imprese americane stanno importando con tariffe effettive assai più basse di quelle nominali e riportate dalla stampa. In altre parole, gli acquisti dall’estero si stanno spostando verso le giurisdizioni meno impattate dalle tariffe, senza contare che vi sono ancora ampi margini di esenzioni, anche nei confronti di quei Paesi cui sono state applicate misure tariffarie più restrittive.

Sarà l’ultimo simposio con Powell alla guida della Fed. Cosa sarà interessante cogliere nel suo discorso di fomani: indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria o anche altro?

L’attenzione dei mercati, ma anche della politica, si concentrerà su due elementi. Il primo riguarda le prospettive per un taglio dei tassi di intervento a settembre. Ricordo che la Fed ha interrotto il percorso di riduzione lo scorso dicembre, preferendo attendere che il quadro di politica economica con l’arrivo della nuova Amministrazione si stabilizzasse e mostrasse più compiutamente i suoi effetti. L’altro aspetto riguarda il percorso più generale di riduzione dei tassi. Oltre all’atteso taglio di settembre, gli analisti cercheranno di stimare le mosse successive, tenendo presente che la dinamica di riduzione mostrerà, a mio avviso, una postura comunque misurata e prudente.

Infine, è innegabile che il discorso di venerdì offrirà al Presidente Powell l’opportunità di esternare, con eleganza, qualche sua considerazione rispetto al contrasto con l’attuale Amministrazione e le critiche che ha ricevuto.

Standard &Poor’s ha confermato il rating degli Stati Uniti evidenziando come le scelte compiute finora dalla Fed ne rappresentino un pilastro. Un attestato importante anche rispetto alle critiche e al pressing della Casa Bianca sulla Banca centrale degli ultimi mesi?

I mercati finanziari, e le agenzie di rating che sono la loro diretta emanazione, sono contrari a cambi repentini che metterebbero in pericolo l’indipendenza e l’autorevolezza della Fed. I mercati finanziari americani sono e rimangono centrali nel sistema finanziario internazionale anche grazie alla credibilità delle loro Autorità monetarie e di vigilanza.

S&P ha anche ricordato come il debito/Pil degli Stati Uniti salirà sopra il 100% nell’arco dei prossimi tre anni. Quanto è concreto il rischio che si arrivi prima o poi a una non sostenibilità dei conti pubblici americani? L’agenzia di rating ha ricordato anche lo status di valuta di riserva globale mantenuto dal dollaro. Quanto la svalutazione in corso del biglietto verde può mettere a rischio questo status?

La sostenibilità fiscale americana è un tema concreto che, tuttavia, non può essere imputato (solo) a questa Amministrazione. Gli Stati Uniti emettono la valuta di riserva del sistema monetario internazionale che conferisce a Washington un privilegio esorbitante come fu definito nel 1965 dall’allora ministro delle finanze francese Valéry Giscard d’Estaing. Tuttavia, per continuare a beneficiare di questo privilegio occorre mantenere una postura corretta e prudente sia nella formulazione della politica macro-fiscale che nella salvaguardia delle istituzioni di governance.

Quanto quello che sta avvenendo e avverrà nei prossimi mesi negli Stati Uniti potrà influenzare le decisioni della Bce?

Il riavvio della riduzione dei tassi di intervento negli Stati Uniti allenterà una sorta di condizionamento culturale da parte dell’Eurotower a considerare ulteriori riduzioni dei tassi. Detto questo, la Bce agisce sulla base di un’ampia analisi del quadro macroeconomico dell’Eurozona rispetto al quale l’impatto dell’economia americana è una delle tante variabili.

(Lorenzo Torrisi)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI