Jacobs contro Fedez: “Poca trasparenza”/ Il rapper lo porta in tribunale

Marcel Jacobs contro Fedez

Marcel Jacobs contro Fedez. Il campione olimpico, nel 2018, aveva affidato alla società di Fedez la gestione della sua immagine. Il campione si aspettava la realizzazione di progetti che, tuttavia, non sarebbero mai arrivati. Da qui la decisione di sfogarsi in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa in cui ha svelato i dettagli del rapporto professionale con il rapper che lo avrebbe deluso.

Fedez: il rapper vince la causa contro il Codacons/ "La querela? Mi devono 20mila euro"

“Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui mi desse visibilità ma non è mai stato sviluppato un progetto. Me li aspettavo pronti al risultato, invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo: erano al mare e non gliene fregava niente. Quando mi sono trovato davanti a persone che promettevano soldi e numeri, mi sono fidato. Ma in pochi mesi ho realizzato che mi erano state raccontate cose non vere. C’è stata poca trasparenza”, le parole di Jacobs

Marcell Jacobs "Sbagliai ad affidarmi a Fedez"/ "Olimpiadi? Non gliene fregava nulla"

Fedez e Marcel Jacobs in tribunale?

Dopo lo sfogo pubblico di Marcell Jacobs, sarebbe arrivata la contromossa di Fedez. Secondo quanto fa sapere Pipol Gossip, infatti, il rapper, con la sua società, avrebbe deciso di portare la questione in tribunale. “Un anno fa ha messo fine alla sua collaborazione con la Doom, agenzia di promozione che appartiene a Fedez. La società, gestita dalla madre del cantante, Annamaria Berrinzaghi, non ha preso bene la sua decisione e ha fatto causa a Jacobs, portandolo in tribunale: deciderà il giudice”, si legge su Pipol Gossip.

Nessuna dichiarazione, in merito, da parte di Fedez che, per il momento, resta in silenzio e non commenta la vicenda. L’indiscrezione sarà confermata?

Fedez piange per Gianluca Vialli/ Video, “Persona straordinaria, mi ha aiutato tanto”













© RIPRODUZIONE RISERVATA