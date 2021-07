TORTU JACOBS BATTERIE 100 METRI OLIMPIADI TOKYO 2020/ Diretta live, serve l’impresa

Sale altissima l’attesa per le batterie dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 di Marcell Jabocs e Filippo Tortu, i due atleti italiani attualmente impegnati in Giappone. La nazionale azzurra di atletica non ha mai centrato una finale nello sprint più famoso dei giochi Olimpici in 125 anni di storia dei cinque anelli, ma secondo gli addetti ai lavori quest’anno ci sarebbero buone chance per centrare il traguardo che sarebbe di assoluto prestigio. Del resto, oltre al fenomenale Filippo Tortu, l’Italia può contare anche su Marcell Jacobs, pronti entrambi ad invertire questa tendenza negativa.

Dei due sembrerebbe essere più in spolvero il 26enne originario di El Paso, Stati Uniti, che lo scorso 13 maggio ha segnato il miglior tempo dell’anno, nonché il migliore in assoluto, di 9 secondi e 95 centesimi in quel di Savona. Una condizione quindi eccelsa e sicuramente superiore a quella mostrata da Tortu che invece quest’anno non è stato capace di andare sotto i 10 secondi e 17 centesimi fatti segnare a Montecarlo durante la recente gara del nove luglio. Ma chi gli è vicino parla di condizione crescente, di conseguenza il sogno, per entrambi e per tutti gli italiani, è a portata di mano. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

JACOBS TORTU BATTERIE 100 METRI OLIMPIADI TOKYO 2020/ DIRETTA LIVE, RISULTATO

Marcell Jacobs e Filippo Tortu oggi saranno due dei protagonisti delle batterie dei 100 metri alle Olimpiadi Tokyo 2020, cioè il primo turno della gara regina dei Giochi, che sarà fissato dalle ore 12.45 italiane di oggi, sabato 31 luglio. Qualche ora prima ci saranno i preliminari che però non riguardano i velocisti di prima fascia, tra i quali naturalmente ci sono anche i due azzurri Marcell Jacobs e Filippo Tortu, che di conseguenza accedono direttamente al primo turno vero e proprio, le batterie dei 100 metri maschili. Saranno ben sette turni, che dovranno selezionare i 24 nomi che avanzeranno alle semifinali di domani, che precederanno di circa due ore e mezzo la finale, tradizionalmente la gara più attesa di tutti i Giochi. Alle Olimpiadi Tokyo 2020 la bella notizia è che nei 100 metri abbiamo Marcell Jacobs e Filippo Tortu in grado di ben figurare, dunque la curiosità non sarà solo per scoprire chi sarà l’erede di Usain Bolt nella gara vinta dal giamaicano nelle ultime tre Olimpiadi consecutive, bensì anche per scoprire quanta strada faranno i due azzurri.

JACOBS TORTU BATTERIE 100 METRI: COME SEGUIRE L’EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv delle batterie dei 100 metri con Marcell Jacobs e Filippo Tortu sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se potrebbe non essere integrale – vivremo comunque sicuramente le batterie nelle quali saranno impegnati i due azzurri. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

JACOBS TORTU BATTERIE 100 METRI: RISULTATI E CONTESTO

Marcell Jacobs e Filippo Tortu dunque sono molto attesi nelle batterie dei 100 metri alle Olimpiadi Tokyo 2020. L’obiettivo delle semifinali è certamente alla portata di entrambi, anche se per Tortu questa non è stata una stagione memorabile e di conseguenza speriamo che Filippo possa raggiungere almeno l’obiettivo minimo. Culla qualche ambizione in più Marcell Jacobs, che è arrivato alle Olimpiadi Tokyo 2020 sulla scia di una eccellente stagione nella quale ha vinto l’oro europeo indoor e qualche settimana dopo ha tolto a Tortu il record italiano. Il bresciano di origini americane potrebbe addirittura cullare il sogno della finale dei 100 metri, anche se tra le semifinali (che sono tre, dunque 24 velocisti) e la finale naturalmente ad otto ci sarà una selezione durissima. Per il momento speriamo che Marcell Jacobs superi in scioltezza le batterie dei 100 metri sprecando il minimo indispensabile delle energie, il resto si vedrà domani…



