Jacobs Tortu diretta 100 metri/ Semifinali Olimpiadi Tokyo 2020 streaming video tv, risultato

DIRETTA JACOBS TORTU 100 METRI: ITALIANI IN FINALE?

Marcell Jacobs e Filippo Tortu proveranno a scrivere la storia nei 100 metri maschili alle Olimpiadi Tokyo 2020 che prevederanno oggi, domenica 1 agosto, le semifinali dalle ore 12.15 italiane e poi naturalmente la finale, l’evento che ferma il mondo intero per circa 10 secondi e che è in calendario alle ore 14.50 italiane sempre dallo Stadio Olimpico di Tokyo. Sarà una serata giapponese molto attesa per i velocisti che vanno a caccia dell’oro olimpico e del trono lasciato vacante da Usain Bolt, che ha vinto i 100 metri per tre edizioni consecutive da Pechino 2008 a Rio 2016, passando per Londra 2012. La più bella notizia per noi tuttavia è che l’Italia potrà essere grande protagonista della diretta dei 100 metri con Marcell Jacobs e Filippo Tortu: innanzitutto perché abbiamo due semifinalisti della gara più attesa e già questo non è affatto scontato per l’atletica italiana. Inoltre, ieri in batteria abbiamo visto Marcell Jacobs correre in 9”94, stabilendo il nuovo record italiano e il secondo miglior tempo assoluto, alle spalle soltanto del canadese Andre De Grasse: in un quadro di partecipanti senza stelle che spiccano su tutti gli altri, per Jacobs la finale è un obiettivo realistico e magari chissà, addirittura qualcosa in più…

RISULTATI BASKET/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: successi per Argentina e Spagna!

COME SEGUIRE LA DIRETTA 100 METRI DI JACOBS TORTU ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv di semifinali e finale dei 100 metri con Marcell Jacobs e Filippo Tortu sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, che sicuramente si concentrerà in modo speciale sulla gara più attesa del programma dell’atletica leggera. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

DIRETTA/ Italia Venezuela (25-22) streaming video tv: primo set azzurro! (Volley)

JACOBS TORTU 100 METRI: RISULTATI E CONTESTO

Dunque la diretta dei 100 metri maschili catalizzerà il nostro interesse non solo per scoprire chi sarà il nuovo re della velocità, ma anche per capire fino a che punto l’Italia potrà essere protagonista con Marcell Jacobs e Filippo Tortu. Per il brianzolo a dire il vero servirebbe un’impresa per raggiungere la finale, che appare invece ampiamente alla portata per il bresciano, nato a El Paso ma cresciuto a Desenzano del Garda. Il 2021 aveva già portato a Jacobs l’oro europeo sui 60 metri indoor e il record italiano in 9”95 togliendolo proprio all’amico-rivale Tortu, poi il primo turno dei 100 metri delle Olimpiadi Tokyo 2020 ha visto Jacobs migliorarsi ulteriormente in 9”94 e aprendo prospettive clamorose. Nel primo turno solamente in quattro sono andati sotto i 10 secondi: De Grasse, Jacobs, l’americano Fred Kerley e il nigeriano Enoch Adegoke. Naturalmente può essere che qualcuno si sia risparmiato, perché entrare fra i primi 24 non è un’impresa impossibile per i big, ma oggi capiremo tutto, già a partire dalle semifinali che selezioneranno solo 8 dei centisti ancora in gara. Da ognuna delle tre semifinali passano i primi due, poi verranno ripescati gli altri due migliori tempi.

LEGGI ANCHE:

RISULTATI PALLANUOTO/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: la Cina batte l'Ungheria

© RIPRODUZIONE RISERVATA