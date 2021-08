Jacobs-Tortu diretta 4x100m Semifinale Italia/ Olimpiadi Tokyo 2020, live e risultato

DIRETTA 4×100 M ITALIA JACOBS E TORTU: LA SEMIFINALE

Sarà alle ore 4.39 italiane di oggi, giovedì 5 agosto 2020 che si accenderanno le semifinali della staffetta 4x100m maschile con l’Italia, guidata da Marcell Jacobs e Filippo Tortu, per l’atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo uno storico oro vinto a sorpresa nella finale dei 100m Marcell Jacobs torna ancora in pedana allo Stadio Olimpico di Tokyo, per guidare assieme al vice primatista italiano sulla distanza la staffetta tricolore: con loro ecco pronti a dare il meglio per centrare la finale Eseosa Desalu e il giovane Lorenzo Patta. L’impresa sulla carta non pare affatto impossibile: dalla nostra abbiamo un giovane velocista come Patta, capace di correre sui 10”13 in stagione, oltre a un deluso Desalu, pronto a vendicare la delusione per la mancata finale dei 200m oltre a Tortu e Jacobs, tra i più veloci al mondo. Chissà però che accadrà oggi in pista visto che la concorrenza sarà elevatissima: in ogni caso la finale olimpica è stata messa in programma già per venerdì 6 agosto.

Gregorio Paltrinieri diretta 10 Km Nuoto Fondo Olimpiadi/ Terzo medaglia di bronzo!

COME SEGUIRE LA SEMIFINALI 4×100 M ITALIA DI JACOBS E TORTU IN DIRETTA STREAMING (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv delle semifinali sella 4x100m con Jacobs e Tortu sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica: sarà certo garantita la diretta integrale della staffetta. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Zane Weir finale getto del peso Olimpiadi Tokyo 2020/ Risultato e diretta live

4×100 M DELL’ITALIA CON JACOBS E TORTU ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020: I RIVALI DEGLI AZZURRI

Come abbiamo accennato prima, con assi nella manica come sono Jacobs e Tortu, l’Italia non dovrebbe aver problemi nella semifinale della 4x100m maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: pure i rivali saranno tanti e importanti. Occhi puntati allora sugli Stati Uniti, che mal digerita l’impresa di Jacobs nei 100m sperano di annichilire l’azzurro e il tricolore nella staffetta: attenzione però anche a Gran Bretagna e Canada che possono dare ben fastidio, senza scordare poi anche la Giamaica, che pur lontana dai fasto di un tempo, rimane rivale più che temibile. Insomma ci attende una staffetta 4x100m davvero impegnativa per l’Italia, ma gli azzurri sono gran favoriti per la finale.

LEGGI ANCHE:

Dallavalle-Ihemeje finale salto triplo Olimpiadi Tokyo 2020/ Risultato live e diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA