Il giornalista del Tg3, Jacopo Cecconi, nella bufera per le sue parole proferite prima di Italia-Israele: ecco che cosa ha detto lo stesso

Jacopo Cecconi, giornalista del Tg3, il telegiornale di casa Rai del terzo canale, è finito nella bufera nelle ultime ore a seguito di alcune sue frasi rilasciate ieri. In serata si è giocata la sfida fra Italia e Israele allo stadio di Udine, match valevole per le qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026, vinto dagli azzurri per 3 a 0.

La partita era considerata un evento ad altissimo rischio e, infatti, non sono mancati i casini prima e dopo il fischio d’inizio, con i pro-pal che sono scesi in piazza scontrandosi con le forze dell’ordine. Ma torniamo a Jacopo Cecconi, che, collegato da Udine per il Tg3 delle ore 19:00 in vista del match di calcio, senza troppi giri di parole, ha spiegato che “l’Italia ha la possibilità di eliminare – almeno sul campo – Israele, vincendo”, ricordando anche che lo stadio di Udine era vuoto, come protesta degli italiani verso, appunto, i bombardamenti di Israele verificatisi fino a poche ore fa, fino a quando non è arrivato il cessate il fuoco.

JACOPO CECCONI TRAVOLTO DALLE CRITICHE

Cecconi è stato quindi travolto dalle critiche sui social, ed è pesato in particolare quell’avverbio “almeno”, con accuse, minacce e insulti dai soliti leoni da tastiera, i famosi hater, sempre pronti a palesarsi ogniqualvolta scoppia una polemica, e non solo. Palese come le affermazioni del giornalista si riferissero soltanto a ciò che sarebbe accaduto sul campo, senza alcuna allusione al conflitto, ma evidentemente a molti il massaggio non è arrivato.

Subito dopo l’accaduto la Rai non ha proferito parole, mentre lo stesso Jacopo Cecconi ha cercato di spiegarsi durante Tg3 Linea Notte, rimandando al mittente ogni accusa e spiegando che si stava riferendo solo alla partita di calcio: “Mi sembrava del tutto ovvio”, ha detto, riferendosi al fatto che nelle precedenti settimane si è spesso parlato dell’esclusione a tavolino di Israele dalla competizione proprio per la guerra a Gaza, così come avvenuto con gli atleti russi negli ultimi tre anni.



JACOPO CECCONI SI SPIEGA: “STAVO PARLANDO DI CALCIO”

“Stavo parlando di calcio, ovviamente” – ha precisato – “non avevo alcuna intenzione di alludere a un’eliminazione di Israele come Stato”, concludendo di comprendere solo fino a un certo punto le polemiche. In seguito è arrivato anche il Cdr del Tg3, che ha fatto sapere che Jacopo Cecconi non ha mai pensato di “alludere all’eliminazione” di Israele in quanto Stato, tenendo conto anche dei suoi trascorsi professionali, e che la sua frase di cui sopra faceva riferimento semplicemente al contesto calcistico.

Numerosi i messaggi sulla pagina Facebook dello stesso giornalista e, fra chi lo attacca pesantemente, c’è anche chi lo difende, come, ad esempio, un utente che scrive: “Jacopo Cecconi è un professionista stimato, irreprensibile, con una reputazione inattaccabile. Chiunque abbia minimamente contezza della sua persona e del suo lavoro sa benissimo quanto ridicolo e infondato sia questo attacco contro di lui. Il clima di caccia alle streghe che si sta creando in questo Paese è totalmente inaccettabile”.