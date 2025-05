Oggi Jacopo Corona è un affermato “imprenditore sociale”, ma fino a non moltissimo tempo fa la sua vita era molto diversa. Classe 1992, ha cominciato la sua carriera in un’azienda alimentare che poi ha chiuso i battenti, lasciandolo senza lavoro. Nelle difficoltà Jacopo ha intravisto l’opportunità di dare vita a Frolla, l’azienda fondata assieme all’amico Gianluca Di Lorenzo, che coinvolge e impiega persone affette da disabilità, per dare loro la possibilità di esprimere il proprio potenziale. Si tratta di un microbiscottificio nato grazie ad una raccolta fondi che in pochissimo tempo ha racimolato dodici mila euro.

Gue Pequeno, incidente al concerto al Forum di Assago/ Cade in una botola: "Ho rischiato di morire"

L’azienda è riuscita ad espandersi in men che non si dica e sull’onda dell’entusiasmo hanno visto la luce altri progetti, nati sotto la stessa filosofia, come il “Diversamente Bar” e il “Frolla Bus”. “Ci siamo accorti da subito che ci sono molti ragazzi disabili con delle capacità ed abilità importanti che purtroppo non riescono a trovare spazio di espressione e non vengono alimentate”, ha raccontato Jacopo Corona in una bella intervista a businesscelebrity.it.

Rosalie Van Breemen, chi è mamma di Anouchka Delon? Nuovo marito Roberto Agostinelli/ "Amava davvero Alain"

Jacopo Corona, co-fondatore di Frolla, il microbiscottificio inclusivo: “I nostri ragazzi sono dei vulcani”

Parlando del suo progetto imprenditoriale inclusivo, Jacopo sottolinea l’importanza di mettere al centro il talento, ma anche la creazione di un contesto che permetta a chi vi lavora all’interno di sentirsi a proprio agio per esprimersi al meglio. “Questi ragazzi hanno dentro un vulcano ma non riescono a farlo eruttare semplicemente perché non hanno il modo di farlo”, spiega Jacopo Corona.

Insomma, il progetto di Frolla nasce con un perché ben preciso. Ogni traguardo, però, viene raggiunto con la capacità dei ragazzi e delle ragazze che danno il massimo ogni giorno. “Il nostro obiettivo è produrre biscotti in modo artigianale con l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità”, racconta ancora Jacopo.

Teo Mammucari: “Ho perdonato mamma, ma non ho dimenticato”/ “Nessun rancore, mi sentirei una me*da…”