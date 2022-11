Jacopo de iPantellas choc: “Mi hanno puntato la pistola”/ “Volevano uccidermi e…”

Paura per Jacopo de iPantellas

Grande paura per Jacopo Malnati de iPantellas che, con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, ha svelato di aver subito un’aggressione che avrebbe potuto avere un epilogo tragico. Jacopo ha raccontato di essere stato aggredito da due ragazzi a Varese. Il tutto è accaduto dopo essere salito in auto. Due ragazzi hanno così provato a derubarlo puntandogli una pistola alla tempia. Un’aggressione spaventosa di fronte alla quale Jacopo ha reagito provando a difendersi e a respingerli con tutte le sue forze. La reazione di Jacopo ha così sorpreso i due ragazzi che, dopo averlo colpito al volto con la pistola, sono fuggiti.

Oltre a contusioni e varie escoriazioni sul viso, Jacopo racconta di stare bene anche se non nasconde di essersi spaventato davvero tanto. Oltre ad aver pubblicato lo sfogo, Jacopo ha anche pubblicato le foto choc.

Il racconto choc di Jacopo de iPantellas

“Ciao ragazzi, sono Jacopo. Volevo avvisarvi che questa sera a Varese purtroppo ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina. Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato a uccidermi, strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso e sono fuggiti” – ha scritto su Instagram Jacopo.

“Io sto bene, a parte un po’ di punti, ma sono molto spaventato! Mi spiace vivere in un mondo così.. non mi meritavo questa aggressione, spero che i 2 ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite. ovviamente no clickbait”, ha concluso.

