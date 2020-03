Jacopo/ Duetta con Fabrizio Moro ad Amici 2020: “è un’emozione indescrivibile”

Jacopo è uno dei concorrenti passato alla seconda puntata del serale di Amici 2o20, il talent show di Maria De Filippi trasmesso in prima serata su Canale 5. Durante la seconda puntata il giovanissimo cantante duetterà con Fabrizio Moro sulle note di uno suoi brani di maggior successo. Non solo, Jacopo canterà “Piccolo grande amore” di Claudio Baglioni e “Mondiale” di Emma Marrone. Durante la settimana, infatti, il cantante si è ritrovato in sala prove con il prof di canto per studiare entrambi i brani. In sala prova ha detto: “io la elaboro subito, la correggo e quando torno in casetta cerco di farla subito. Cerco di assimilare e buttare fuori” dice il cantante che si confronta poi con “Mondiale” di Emma Marrone. “Occhio all’inizio, non mettere troppa aria, fammi sentire il testo. Emma questa quando la canta non bada all’aria, al suono, ma alla parola. Fammi capire qual è lo scenario, tutte le metafore e cosa sta succedendo. A volte mi dai la sensazione che è troppo indietro il suono, alterna e pensa sempre a quello che stai dicendo” dice il prof di canto.

Jacopo, Cuore di mare è il suo inedito per Amici 2020

Durante la prima puntata del serale di Amici 2020, Jacopo ha presentato anche il suo brano inedito dal titolo “Cuore di mare” con cui è riuscito a conquistarsi l’accesso alla seconda puntata. Un’esibizione che è piaciuta molto al pubblico in studio e da casa che durante la serata ha visto il giovante interprete condividere il palcoscenico di Amici con Alessandra Amoroso. Sulle note di “Immobile”, Jacopo e Alessandro hanno emozionato tutto il pubblico in studio. Un momento davvero indimenticabile per il giovanissimo interprete che, durante la settimana durante la pausa caffè con Marcello Sacchetta, ha raccontato: “è un’emozione indescrivibile partendo dal presupposto che due, tre mesi fa si era semplicemente a casa ad ascoltare magari la canzone di quello con cui hai duetto e due mesi dopo ti ci ritrovi sul palcoscenico.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA