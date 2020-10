Jacopo e Gabriella Saitta, figlio ex moglie di Pietro Genuardi/ “La cocaina ci ha..”

Jacopo e Gabriella sono figlio ed ex moglie di Pietro Genuardi, l’attore volto noto di Centovetrine ma oggi protagonista de Il Paradiso delle Signore. Proprio oggi, a pochi minuti dal ritorno della soap italiana in onda su Rai1, lui e la Attinà saranno ospiti in studio a Oggi è un altro giorno per raccontarsi un po’. Pietro Genuardi avrà modo di parlare anche della moglie e del figlio o del passato e della sua dipendenza dalla cocaina? A parlarne è stato lui stesso, in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna in cui ha ammesso di avere un figlio stupendo, al quale ha spiegato che non è necessario fumare canne o drogarsi per farsi accettare dal gruppo perché chi ci vuole bene lo fa ugualmente.

JACOPO E GABRIELLA SAITTA, FIGLIO ED EX MOGLIE DI PIETRO GENUARDI

Questa è una lezione di vita che Pietro Genuardi stesso ha imparato sulla sua pelle: “La mia storia con le droghe si è limitata alla cocaina, senza mai abusarne. Ho avuto la fortuna di scansare il periodo dell’eroina. Ne ho persi di amici da ragazzino…”. Lui ammette che il figlio, ormai vicino ai trent’anni, non gli ha mai dato problemi e che il merito è proprio della madre Gabriella, nonché ex moglie, che lo ha tirato nonostante il loro divorzio quando lui aveva solo otto anni. Cosa racconterà oggi pomeriggio quando prenderà posto al centro dello studio del nuovo programma di Rai1?



© RIPRODUZIONE RISERVATA