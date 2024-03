Jacopo e Romeo, chi sono i figli di Roberto Ciufoli/ “Hanno 21 anni di differenza e si amano”

Jacopo e Romeo, chi sono i figli di Roberto Ciufoli nati da due differenti relazioni

Oggi pomeriggio va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona. Caterina Balivo, tra i numerosi ospiti che si racconteranno ai suoi microfoni, accoglierà nel suo salotto tv anche Roberto Ciufoli. L’attore, comico e storico membro della Premiata Ditta ha due figli, nati da due differenti relazioni. Il primogenito si chiama Jacopo ed è nato nel 1995 dalla relazione con una donna di cui, ad oggi, non si conoscono informazioni. Il figlio, a livello professionale, ha deciso di seguire le orme del padre tuffandosi nel mondo del cinema, ma come produttore, come si legge nella bio del suo profilo Instagram.

Theodora Bugel, chi è la moglie di Roberto Ciufoli/ "Un giorno l'ho incontrata e da quel momento..."

Il secondogenito di Roberto Ciufoli è invece Romeo, nato nel 2016 dal matrimonio con l’arredatrice e imprenditrice di origini francesi Theodora Bugel. La coppia ha convissuto per ben 7 anni prima della decisione di convolare a nozze, nel 2011. I due figli dell’attore hanno dunque molti anni di differenza e sono piuttosto legati, come sottolineato da Ciufoli in un’intervista rilasciata a Storie Italiane nel dicembre 2023: “Il figlio più grande si chiama Jacopo, si amano con quello piccolo, hanno 21 anni di differenza“.

Roberto Ciufoli: “Per Theodora Bugel fu un colpo di fulmine”/ “Eravamo vicini di casa poi...”

Roberto Ciufoli e il piccolo Romeo: la sorpresa all’Isola dei Famosi nel 2021

Il secondo figlio di Roberto Ciufoli, Romeo, è invece nato nel 2016 ed ha quasi 8 anni. L’attore spesso condivide alcuni scatti di famiglia sul proprio profilo Instagram, in cui si ritrae come padre premuroso e felice al fianco dei suoi figli. In particolare, nel corso della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2021, l’attore aveva anche ricevuto un commovente video-messaggio da parte della moglie Theodora Bugel, assieme al piccolo Romeo.

“Ciao mon amour! Noi ti stiamo guardando e siamo molto fieri di te, sei fortissimo! Ti aspettiamo a casa, Romeo ti ha preparato una capanna meravigliosa! Sei il padre magico che sognavo per mio figlio, ti amiamo tanto, sei forte e stiamo tutti bene!”, le parole della donna che avevano emozionato, e non poco, l’ex naufrago.

Roberto Ciufoli frecciata agli ex naufraghi/ "Ragazzi muscolosi che senza telefonini e social erano morti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA