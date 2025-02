Sanremo 2025, tra gli autori di questa nuova edizione spicca il nome di Jacopo Ettorre, musicista, compositore e paroliere tra i più ambiti dagli interpreti che partecipano al Festival perchè ogni sua produzione risulta poi essere un grande successo. L’artista, nato a Forlì nel 1990 e noto al pubblico con il nome di Jacopo Et, con il quale ha iniziato la carriera nel mondo discografico come cantante, può vantare numerosi brani firmati che poi sono entrati nelle classifiche di ascolti e vendite, ed il suo grande talento è stato riconfermato proprio lo scorso anno, quando per Sanremo 2024 scrisse il testo di “Tuta Gold” per Mahmood, ma anche “Fino a qui” di Alessandra Amoroso, “Governo Punk” per i Bnkr44 e “Il cielo non ci vuole” per Fred De Palma.

Prima aveva collaborato alla stesura di brani per diversi altri celebri cantanti, passando per generi molto diversi tra loro, dal pop alla trap, da Annalisa e Elodie a Madame e Ghali fino ai grandi classici della musica italiana collaborando con Laura Pausini.

Jacopo Ettorre, autore Sanremo 2025: “Ho iniziato facendo il rapper, ma il successo è arrivato con le canzoni scritte per Benji & Fede”

Jacopo Ettorre, autore a Sanremo 2025 presenterà quattro brani scritti per i cantanti in gara Clara, Sarah Toscano, Rkomi e Serena Brancale. Il musicista ha recentemente rilasciato una intervista per il quotidiano Il Resto del Carlino, nella quale parlando proprio della prossima partecipazione al Festival ha raccontato che la sua carriera da compositore e paroliere per conto di altri artisti è iniziata per caso, perchè in realtà la sua intenzione era quella di fare il rapper, iniziando esibendosi nei locali hip hop di Bologna.

Poi invece, una volta diminuito l’interesse per il palco, dice: “Ho smesso di fare audizioni ma sono rimasto nell’ambiente scrivendo“. Di tutto il lavoro fatto fino ad ora, Ettorre racconta che le più grandi soddisfazioni sono arrivate dal primo disco importante al quale ha collaborato, l’album di esordio di Benji & Fede, che ha vinto il disco di platino poco dopo essere uscito e di cui dice: “Le mie canzoni contenute all’interno in quel caso hanno permesso di farmi conoscere e diventare un autore richiesto nell’ambiente“.