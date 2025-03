E’ il giorno dell’ultimo saluto a Pietro Genuardi, un dolore che sta unendo amici, colleghi e appassionati; un tripudio di amore per il saluto ad un attore che oltre la professione ma sicuramente grazie ad essa è riuscito ad unire con amore come testimoniato dall’affetto indistinto che sta ricevendo in questi giorni dopo la tragica notizia della sua scomparsa. A La Volta Buona non mancano nel ricordare Pietro Genuardi, proprio nel giorno del suo funerale e in collegamento con il luogo prescelto per l’addio all’attore. L’inviato di Caterina Balivo incontra il figlio, Jacopo Genuardi, che in un momento di dolore così estremo trova parole emblematiche per descrivere non solo la sofferenza ma soprattutto la bellezza umana del papà.

“Sorrisi luminosi, grazie per portare tutto questo; la gente che c’era qui lo ricorda con amore, luce…”, inizia così Jacopo – figlio di Pietro Genuardi – con parole che arrivano con voce rotta dal dolore ma che al contempo trasudano amore e forza. Il ricordo del papà è celebrato ed elevato dall’amore che sta ricevendo in questi giorni ma che in realtà è stato una costante lungo tutto il calvario della malattia: “Papà era amico di tutti, aveva sempre una parola buona per chiunque, soprattutto per il suo pubblico. Penso che le persone questo lo portino dentro e noi facciamo altrettanto… Tanti colleghi accanto non solo oggi, ma durante tutto il periodo; non ci hanno mai lasciati soli e questo è bellissimo”.

Jacopo, il figlio di Pietro Genuardi a La Volta Buona: “Per me era più di un papà…”

Non trattiene l’emozione Jacopo, figlio di Pietro Genuardi, in particolare raccontando di indossare la giacca che il papà aveva quando, ospite a La Volta Buona, parlò per la prima volta del calvario che stava vivendo. Toccante la descrizione del loro rapporto, ennesimo esempio di come non fosse unicamente un attore magistrale ma soprattutto un grande uomo ed un amabile papà. “Per me era prima di tutto un amico, mi ha sempre dato consigli e parole di supporto; anche molto diretto nello spronare ma sempre con grande amore e stima; grazie per tutti i ricordi…”.

Jacopo – figlio di Pietro Genuardi – ha poi raccontato a Caterina Balivo di un gesto che mette in evidenza la caratura emotiva ed empatica del compianto attore: “Quando ha scoperto della malattia a me non l’ha voluto dire subito, io ero ad un matrimonio di un caro amico di infanzia; non mi disse nulla perchè non voleva rovinare i momenti belli. Ora lo ricordiamo così, in un modo bello, come avrebbe voluto lui”.