Jacopo Fo contro Magnani/ Video “Mi lasci finire! Salvini dice una bugia e voi zitti”

Jacopo Fo contro Francesco Magnani in diretta tv. A “L’Aria che Tira”, su La7, è andata in scena una polemica accesa tra lo scrittore e il conduttore. Il primo era stato già protagonista di un confronto duro con la giornalista Claudia Fusani, che smentiva il fatto che i grandi truffatori non finissero in carcere. Questa è invece la tesi sostenuta da Jacopo Fo, che ha colto l’occasione per mostrare, attraverso il suo tablet, un articolo che avvalla invece le sue dichiarazioni. «Qui il problema è il decadimento della verità. E questa è la prova che non dicevo balle», ha attaccato Jacopo Fo. Poi ha spiegato che in Germania quasi il 10 per cento dei truffatori e dei bancarottieri finisce in galera, mentre in Italia la percentuale è più bassa e si aggira sullo 0,6 per cento. «Questo è uno dei grandi problemi nazionali», ha rilanciato Jacopo Fo. Poi lo scrittore è stato interrotto da Francesco Magnani, il quale ha menzionato il ministro dell’Interno Matteo Salvini e le affermazioni di quest’ultimo sulla riforma della giustizia. Ma è quando Francesco Magnani dà la parola all’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin che Jacopo Fo protesta contro il conduttore di “L’Aria che Tira”.

JACOPO FO CONTRO MAGNANI: “SALVINI DICE UNA BUGIA E VOI ZITTI”

«Ma mi lasci finire! Vorrei finire un attimo! Mi avete tolto la parola a metà di un discorso, non si fa così», ha sbottato lo scrittore. Allora Francesco Magnani ha replicato: «Ho capito, però stiamo cercando di ragionare di politica. Lei fa riferimento a una puntata della scorsa settimana e parla di giustizia e noi invece stiamo parlando di crisi politica di infrastrutture». Lo scrittore era stato infatti ospite il 2 agosto, in occasione dello scontro con la giornalista Claudia Fusani. Ma Jacopo Fo non ne vuole sapere di lasciar perdere: «No, io ho esposto un problema fondamentale dell’Italia. C’è un problema di onestà che è il primo problema del Paese. Quando si dice che in Italia i grandi truffatori non vanno in galera, nessuno in studio dice che è vero, anzi si dice addirittura che è falso e che io sto raccontando una menzogna». Ma ne ha anche per Matteo Salvini: «Abbiamo appena sentito Salvini dire una bugia e nessuno di voi ha detto niente in studio. Salvini ha detto che il tunnel della Tav è già fatto e invece non è vero». Il conduttore allora taglia corto: «Dobbiamo andare avanti. Non possiamo decidere di parlare solo di quello che ci pare, anche per rispetto degli altri interlocutori».





