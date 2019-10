Jacopo Fo vs Daniela Martani/ Video, verso dello scimpanzé contro l’attivista vegana

Torna ad animare i salotti televisivi Daniela Martani. L’ex concorrente del Grande Fratello, nonché ex hostess, ha battibeccato con lo scrittore e regista Jacopo F, sull’alimentazione vegana e non. I due erano ospiti presso gli studi della trasmissione di Rete 4, “Dritto e Rovescio”, e nell’occasione si sono scontrati appunto sul differente modo di vedere il cibo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato tutte le ragioni per cui bisognerebbe smettere di mangiare la carne, a cominciare dal salvataggio degli animali, per arrivare fino all’aspetto salutistico, ma Jacopo Fo non sembrava convinto più di tanto: “Io capisco il problema del maltrattamento degli animali – le sue parole – ma esistono delle realtà dove gli animali vengono allevati con rispetto. Io ho un ristorante e lo so bene”. Peccato però che la Martani abbia interrotto più volte il discorso di Fo, al punto che anche il conduttore del programma, Paolo Del Debbio, sia stato costretto a intervenire.

JACOPO FO VS DANIELA MARTANI VIDEO

L’attivista ha però continuato ad inveire contro Fo: “Mangi la carbonara, quindi figuriamoci. Cosa significa che è buona?”. Parole che hanno fatto perdere la pazienza allo stesso, che si è messo ad urlare nei confronti dell’attivista: “Stai zitta, stai zitta, non vuoi sentir ragioni”, chiudendo poi facendole il verso dello scimpanzé fra le risa e gli applausi del pubblico in studio. La Martani aveva già litigato in diretta tv ieri pomeriggio, ospite presso il salotto di Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso. In quell’occasione si era scontrata con Alessandro Cecchi Paone, sempre sulla questione dei vegani: “Cecchi Paone parla senza sapere nulla – le parole dell’ex gieffina – il 75% degli antibiotici prodotti nel mondo vengono utilizzati negli allevamenti intensivi. Ogni volta che mangiate un pezzo di carne è come se faceste una cura di antibiotici”. Al che il suo interlocutore era sbottato: “Tu chi cavolo sei per parlare di teorie scientifiche, sei una poveretta illetterata. Io non posso discutere con una poveretta che è stata cacciata quando faceva la hostess, non sapeva fare neanche questo”. Clicca qui per il video dello scontro fra la Martani e Fo

