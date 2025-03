Pietro Genuardi e la malattia: “Mio figlio Jacopo è compatibile come donatore”

Ha generato sgomento e dolore in tutti la morte di Pietro Genuardi, avvenuta oggi venerdì 14 marzo 2025. L’attore diventato noto prima per il suo ruolo di Ivan Bettini in CentoVetrine e poi per Armando Ferraris ne Il paradiso delle signore si è spento per l’aggravarsi della leucemia che l’aveva colpito nei mesi scorsi. Della malattia Pietro Genuardi, che lascia la moglie Linda Ascierto ed il figlio Jacopo, aveva parlato in alcuni post sui social nei mesi scorsi rivelando di essere malato, di avere una malattia del sangue e di ritirarsi dal set della soap di Rai1 per dedicarsi alle cure. Ha aggiunto che si sarebbe dovuto sottoporre a cicli di chemioterapia e che avrebbe avuto bisogno di un trapianto.

Jacopo Genuardi, il figlio di Pietro Genuardi, avrebbe potuto essere il suo donatore di midollo osseo in quanto compatibile per un trapianto. L’attore fino a dicembre aveva aggiornato i suoi follower sul suo stato di salute: “Nella banca mondiale, più di venticinque milioni di giovani donne e uomini si sono resi disponibili a cercare di salvare la vita a me e agli altri malati e in questo mare magnum di anime buone ho avuto la fortuna di trovare due angeli compatibili, uno a Vicenza e uno in Germania. Al quale si aggiunge mio figlio Jacopo” Concludendo che gli sarebbe piaciuto diventare ‘figlio di suo figlio’ come scrisse Dante nel 36° canto del Paradiso.

Jacopo Genuardi, chi è il figlio di Pietro Genuardi: “Auguro a tutti di avere un figlio come il mio”

Jacopo Genuardi, chi è il figlio di Pietro Genuardi? Classe 1991 il giovane ha 34 anni ed è un videomaker, professione che emerge dalla sua bio su Instagram. Lontano dal mondo dello spettacolo sono poche anche le informazioni sul giovane. È nato dal matrimonio dell’attore con la prima moglie, Gabriella Saitta, anche lei attrice. “Auguro di avere a tutti un figlio come Jacopo perché con lui ho avuto zero problemi” aveva rivelato Genuardi in una recente intervista, aggiungendo: “Il fatto che non ho mai avuto problemi con lui è anche merito della madre Gabriella” lasciando così trasparire di essere rimasto in ottimi rapporti con l’ex moglie.