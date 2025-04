Per diversi anni Margot Sikabonyi ha fatto coppia fissa con Jacopo Lupi. Con l’ex marito, nonché padre dei suoi due figli, l’attrice di Un Medico in Famiglia dimenticò Pietro Sermonti. Dopo la rottura con il celebre collega, Margot è rimasta single quattro anni; poi l’incontro con Jacopo Lupi, brillante ceramista con cui ha sentito nuovamente le farfalle al cuore. In una intervista al magazine Oggi, spiega di aver cercato altrove l’amore, dopo la fine della sua storia con Pietro e di aver così trovato Jacopo sulla sua strada.

“Ho smesso di innamorarmi sul set. Mi è successo con Pietro Sermonti, ma non lo farò mai più e non lo consiglio a nessuno”, le sue parole. Per anni, con Jacopo Lupi, Margot ha vissuto alla larga dalle luci dei riflettori, quindi la separazione è stata un fulmine a ciel sereno per i fan. “Quello del divorzio fu il periodo più buio della mia vita”, ha raccontato l’attrice in una intervista.

Due figli dalla storia d’amore tra Margot Sikabonyi di Un medico in famiglia e Jacopo Lupi

Dalla loro storia d’amore, come dicevamo, la nascita di Bruno James, nato a maggio del 2015, ed il secondogenito Leonardo, nato nel 2017. Poche volte hanno parlato pubblicamente del loro amore, Margot però dopo essere diventata madre ha temporaneamente abbandonato il set, dedicandosi appunto alla vita in famiglia. Ora l’attrice pare stia riprendendo confidenza con il set, dopo essersi appassionata ad altre attività negli anni, quali lo yoga e la scrittura.

Per quanto riguarda l’amore non è chiaro se ci sia qualcuno nella sua vita. Di sicuro la storia d’amore con Jacopo, il padre dei suoi figli, fa parte del passato, così come quella con il collega attore Pietro Sermonti. “Quando ero in crisi per il divorzio, incontrai una sciamana con la quale ho usato erbe e spezie per riequilibrare il campo energetico”, ha rivelato Margot. Evidentemente ci è riuscita alla grande.

