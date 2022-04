Jacopo Lupi, marito Margot Sikabonyi/ Nessuna foto di coppia e…

Jacopo Lupi, marito Margot Sikabonyi: amore lontano dai riflettori

Jacopo Lupi è il marito di Margot Sikabonyi e padre dei suoi due figli: Bruno James, nato il 22 maggio 2015, e Leonardo, nato nel marzo 2017. I due sono legati dal 2013 e hanno sempre vissuto la storia lontano dalle luci dei riflettori. Lui, infatti, non fa parte del mondo dello spettacolo. Jacopo Lupi, infatti, è un ceramista che vive a Milano insieme alla propria famiglia. Quello tra il ceramista e l’attrice è un amore nato in silenzio, lontano dal mondo dello spettacolo e che, ancora oggi, non dà adito a voci, pettevolezzi e rumors vari.

Jacopo Lupi è impegnatissimo nel proprio lavoro come testimonia la sua pagina Instagram. Seguito da più di 5mila followers, condivide solo le foto e i video dei suoi meravigliosi lavori preferendo separare la propria vita privata da quella professionale esattamente come Margot.

Jacopo Lupi, marito Margot Sikabonyi: la coppia lontano dai social

Esattamente come il marito Jacopo Lupi, anche Margot Sikabonyi utilizza i social, ma esclusivamente per lavoro. L’attrice, su Instagram, regala spesso ai suoi 139mila followers foto della propria vita, evitando, però, di condividere foto di coppia con il marito e immagini dei suoi bambini che entrambi proteggono. Sia sul profilo di Jacopo che su quello di Margot, infatti, non ci sono foto di famiglia, di coppia o dei bambini.

Entrambi, dunque, hanno scelto di proteggere la propria famiglia e, dal 2013 ad oggi, infatti, non ci sono rumors e indiscrezioni sulla loro splendida storia d’amore. Dopo anni di successo e popolarità grazie a Un medico in famiglia, dunque, Margot è molto riservata così come il suo compagno di vita.

