Jacopo Mastrangelo, chi è?/ “C’era una volta in America” risuona in una Roma desolata

L’inizio della finale del Grande Fratello Vip 2020 vede protagonista Jacopo Mastrangelo, ma chi è? Il giovane ragazzo ha sorpreso tutti alcuni giorni fa quando ha suonato dal terrazzo di casa sua con la chitarra la colonna sonora de “C’era una volta in America” curata dal maestro Ennio Morricone. I finalisti del reality show sono uniti in un grande abbraccio e possono ammirare tramite uno schermo presente nella casa le immagini di una Roma desolata e deserta. Durante c’è chi come Sossio Aruta non riesce a trattenere le lacrime e chi invece lo fa a fatica come Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. Alla fine del video è impossibile trattenere gli applausi.

Il momento commovente era stato ripreso da tutti i telegiornali del nostro paese oltre a diventare virale sui social network. Inoltre ha voluto mandare il suo messaggio di comprensione Pupo, che dallo studio ha sottolineato: “Voglio mandare un messaggio a questo ragazzo e ringraziarlo, sperando che possa scrivere una canzone sulla fine di questo momento”. Di certo per i vip uscire dalla casa dopo tre mesi e ritrovarsi catapultati in un mondo che in un mese è stato rivoluzionato non potrà che creare grande disorientamento. Staremo a vedere quali saranno le emozioni raccontate una volta finito il programma di Canale 5 stasera.





