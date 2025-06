Tutto su Jacopo Neri: ecco chi è il fidanzato di Clara

Clara continua ad essere al centro del gossip per il rapporto con Fedez con cui, nelle scorse ore, è spuntata la foto di un presunto bacio, prontamente smentita dalla cantante che è fidanzata con Jacopo Neri, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che è diventato involontariamente protagonista della cronaca rosa. Jacopo Neri ha 25 anni, esattamente come la fidanzata con cui si è mostrato in diverse occasioni come il Festival di Sanremo o la Mostra del cinema di Venezia.

I due stanno insieme da qualche anno e, nonostante il successo della fidanzata, Jacopo ha sempre mantenuto un basso profilo. Molto discreto e riservato, di lui non ci sono molte informazioni se non che in passato ha giocato a basket e che vive a Milano. La storia d’amore tra Jacopo e Clara è nata nel 2022 e, in un’intervista, parlando di loro, Clara ha detto: “Sono fidanzata da tanto. Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo. Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso”.

Jacopo Neri e Clara: Alessandro Rosica svela un retroscena su Fedez

La storia d’amore tra Clara e Jacopo Neri, da giorni, è al centro del gossip per la collaborazione artistica tra la cantante e Fedez. Il rapporto tra i due artisti è al centro di voci e pettegolezzi su cui si è espresso Alessandro Rosica che ha svelato alcuni retroscena.

“Lui è Jacopo Neri, fidanzato da più di tre anni con Clara Soccini. Lui è il classico bonaccione” – scrive Alessandro Rosica che poi svela anche cosa sarebbe accaduto durante un incontro tra il ragazzo e Fedez. “Fedez mentre lo abbracciava gli diceva di aspettare a casa”.

