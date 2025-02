Chi è Jacopo Neri, il fidanzato di Clara Soccini

Non mancano gli ammiratori a Clara Soccini, ma nel suo cuore c’è solo il fidanzato Jacopo Neri, a cui è legata sentimentalmente da tre anni. La coppia è riuscita in questi anni a mantenere privata la relazione, di cui si sa poco, e quel poco lo si deve a qualche rivelazione della giovane artista. Ad esempio, ha spiegato di non essersi fatta condizionare dall’esperienza sanremese: la partecipazione per due edizioni al Festival, infatti, non ha inciso sul loro sentimento.

Per quanto riguarda la loro storia d’amore, ha spiegato di averlo conosciuto in un momento diverso da quello attuale, un periodo difficile dopo la fine di una precedente storia, in cui ha potuto contare sulla vicinanza di Jacopo Neri. Ora quel momento difficile è alle loro spalle e a legarli è l’amore, che però non mostrano troppo sui social. Infatti, la cantante, che partecipa al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Febbre, condivide con il fidanzato poche foto insieme, come quelle alla Mostra del Cinema di Venezia che risalgono all’estate scorsa.

La rinascita e un amore riservato

Chi è curioso di scoprire chi è il fidanzato di Clara Soccini resterà deluso dal fatto che sono poche le informazioni che si sanno su Jacopo Neri. Ad esempio, si sa che è coetaneo della cantante e che ha un passato da giocatore di basket. Inoltre, vive a Milano e ha un profilo su Instagram in cui condivide alcune foto, tra cui qualcuna con la fidanzata. Ma il 25enne sa restare lontano dai riflettori, anche quando si tratta di accompagnare la fidanzata ad un evento così importante come, appunto, il Festival di Sanremo.

Infatti, l’ha accompagnata anche nella precedente esperienza dell’anno scorso, restando però ai margini, per fare sentire privatamente tutto il suo sostegno. Attualmente non si sa se si sia ripetuto quest’anno, quindi se sia di nuovo a Sanremo al fianco della fidanzata. Probabilmente anche la loro riservatezza è tra gli “ingredienti” che spiegano il ‘successo’ della loro relazione che va avanti da anni nonostante la loro giovane età e la popolarità dell’artista.

