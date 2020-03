Jacopo Ottonello/ A rischio eliminazione dopo il flop in classifica? (Amici 2020)

Jacopo Ottonello sarà al vittima illustre di questo serale di Amici 2020? Il bel cantante è partito in quarta tra i preferiti del pubblico e delle ragazze che seguono il programma e per un po’ la sua voce ci ha tenuto sulla corda ma poi tutto è scemato. Le sue questioni e i battibecchi curiosi con Anna Pettinelli che per settimane lo ha invitato a studiare sono solo un lontano ricordo e anche se quando sorridi ci riporta a quel momento, le cose per il cantante non si sono messe bene. Nello scorso serale ha brillato poco, alcuni errori di intonazione si sono alternati a problemi di interpretazione e tutto perché il suo pensiero era altrove ovvero al flop che ha segnato il suo disco appena uscito in streaming. Maria De Filippi ha tentato di tirarlo sù spingendo a provare a pensare ad altro e alla gara ma le lacrime di Jacopo sono comunque venute giù, cambieranno le cose in questo nuovo serale?

JACOPO OTTONELLO SARA’ ELIMINATO AD UN PASSO DALLA SEMIFINALE DI AMICI 2020?

Jacopo Ottonello potrebbe essere l’eliminato di Amici 2020 di questa sera. Gli indizi ci sono tutti. Le sue lacrime di venerdì scorso sono ormai un lontano ricordo e in questi giorni il cantante ha voluto pensare e ripensare al da farsi provando i suoi pezzi più volte insieme al suo vocal coach che lo trova convincente e preparato, ma questo basterà? Ancora una volta a finire sulla graticola è proprio il suo modo di fare e le mancate emozioni che suscita quando canta. Non è la prima volta che gli viene detto questo ma sembra proprio che lo scoglio continuare ad essere un’ombra per lui e rischia davvero di perire sotto i suoi colpi, chi potrebbe salvarlo? L’unica cosa che potrebbe evitare la sua eliminazione potrebbe essere lo scontro per il circuito ballo che farà fuori uno tra Javier e Nicolai con l’incoronazione del vincitore e il salvataggio dei quattro cantanti.



