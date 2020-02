Jacopo Ottonello al serale di Amici 19?/ Sfuriata di Anna Pettinelli e lacrime..

Jacopo Ottonello arriverà al serale di Amici 19 oppure no? Ormai da giorni ce lo chiediamo ma l’unica risposta possibile è sì. Il biondino è arrivato nel programma come il favorito addirittura alla vittoria finale ma fino a questo momento è rimasto fuori dai giochi impossibilitato a giocarsi il tutto per tutto per ottenere la maglia verde. Jacopo Ottonello non si è mai presentato davanti ai giudici esterni per i tre step da superare per accedere al serale e se qualche volta solo perché la sua squadra ha perso, altre volte perché non è riuscito a portare a casa i voti necessari per spuntarla sui suoi colleghi. Rimane il fatto che siamo ormai arrivati al momento dell’ingresso in casetta e Jacopo non ha ancora la maglia verde e si presenterà nel pomeridiano di oggi con quella nera destinata ai cantanti. La sua sorte cambierà oggi, questo è certo visto che le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che il cantante ha affrontato i suoi tre step ottenendo tre sì e sbarcando al serale di Amici 19.

L’INCONTRO TRA JACOPO OTTONELLO E ANNA PETTINELLI AD AMICI 19

In settimana Jacopo Ottonello ha avuto il suo bel da fare proprio per via della sua voglia di avere la maglia. Il cantante è rimasto male durante il pomeridiano di Amici 19 di sabato scorso proprio perché convinto che il punto nella sfida tra Francesco e Stefano sarebbe andato a quest’ultimo e così ne ha parlato anche con i compagni una volta tornati in sala. Jacopo non capisce come i professori possano prima dire che Francesco non “ci sta dentro al pezzo e poi gli danno il punto al posto tuo”. Lo stesso discorso è quello che il cantante fa poi in saletta durante la sua preparazione quando a raggiungerlo è addirittura Anna Pettinelli che, durante la sua lezione con il vocal coach Giovanni, cerca di sgridarlo un po’ per spingerlo verso il serale: “Tu non devi pensare, devi solo cantare ed emozionare, non è possibile che sei ancora con questa maglia nera”.

LE LACRIME DI JACOPO OTTONELLO E IL SUO PERCORSO AD AMICI 19

Jacopo Ottonello in settimana ha avuto modo di raccontare il suo percorso ad Amici 19 dal momento in cui ha preso il banco e finendo al giorno in cui Anna Pettinelli gli ha rivelato di saper cantare ma non emozionare distruggendo il suo sogno: “E’ stata un’esperienza bellissima, faticosa a livello emotivo ma poi c’è tutta la parte che concerne la musica, il fatto che sei a contatto con persone che vogliono la tua stessa cosa ovvero trasformare la passione in un lavoro. Il giorno in cui ho preso il banco è stata una scarica di adrenalina pazzesca… ho sfruttato questa occasione al massimo…il momento più duro l’ho vissuto quando ero sicuro di quello che sapevo fare ma mi hanno detto che canto bene ma non emoziono”. Jacopo ammette di avere un legame speciale con la Pettinelli e che proprio lei in queste settimane lei lo ha molto aiutato e lo stesso hanno fatto la sua fidanzata ma anche la sua famiglia: “Noi siamo proprio un gruppo di persone che si vuole bene, mia sorella è fiera di me, mi da degli input che mi fanno capire che è fiera di me”. Sarà questa la forza che lo porterà al serale di Amici 19?



© RIPRODUZIONE RISERVATA