JACOPO OTTONELLO/ Andrea Conti: “10 perchè sai cantare e sei paracu*o” (Amici 19)

Tra i giornalisti chiamati da Maria De Filippi per giudicare le esibizioni dei concorrenti per eleggere il migliore tra i cantanti e il migliore tra i ballerini c’è anche Andrea Conti de Il Fatto Quotidiano che assegna un 10 a Jacopo che, prima di esibirsi, risponde ad una domanda di Maria De Filippi. “Visto che sei ligure, leggi il Secolo XIX?”, chiede la conduttrice. “No”, risponde in totale tranquillità Jacopo che poi aggiunge: “i miei lo leggono”. Il giornalista del Secolo XIX presente in studio dice: “non è importante ciò che leggi, l’importante è che leggi”. Dopo l’esibizione, Andrea Conti, interpellato dalla De Filippi dice: “ti do 10 perché sai cantare e perché sei paracu*”, spiega il giornalista a cui il cantante risponde con un sorriso prima di tornare al suo posto. Sarà lui il migliore dei cantanti? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

JACOPO OTTONELLO NEI GUAI AD AMICI 19 PER VIA DI ANNA PETTINELLI?

Ma avevate dimenticato davvero la ship di Amici 19? Noi di certo no e nella nostra mente riecheggia ancora la voce di Anna Pettinelli che chiama disperata Jacopo Ottonello ma questa settimana qualcosa è cambiato. La neo professoressa di questa edizione del talent show ha voluto incontrare i ragazzi in sala relax per puntare il dito contro alcuni di loro, soprattutto quelli meritevoli che si stanno cullando sugli allori in queste settimane, almeno da quando sono entrati nella scuola e hanno affrontato le loro prime prove. Non c’è bisogno di dire che tra questi c’è anche Jacopo Ottonello, il cantante reo di non voler mai studiare e approfondire e di essersi cullato sulle sue qualità vocali rimanendo fermo al palo. Questo è il pensiero della Pettinelli che ha deciso di prendere seri provvedimenti ai danni del bel cantante, quali?

JACOPO OTTONELLO IN PANCHINA AD AMICI 19

Proprio nei daytime di questa settimana, Anna Pettinelli ha incontrato Jacopo Ottonello per metterlo alle strette perché studia poco e, sicuramente, non si è messo a lavoro come avrebbe dovuto tanto da accusarlo di essere rimasto fermo in queste settimane e di non essere migliorato dal suo ingresso nella scuola: “Sei bravo, sei intonato naturalmente, ma ti sei seduto su questo vantaggio, sul modo di cantare che ti viene facile, sulla tua simpatia. Vivi di rendita, ma qui l’impegno serve. Rispetto a quando sei entrato, non sei migliorato, sei rimasto come eri. Perché non ti impegni, Jacopo?”. Il cantante ha ammesso che quello che dice la professoressa è vero e si impegna a cambiare ad un passo dall’ultima fase ma questo non impietosisce la Pettinelli che decide comunque di punirlo cacciandolo dalla “squadra” dei migliori e dicendo no alle sue esibizioni fino a quando il suo modo di fare non cambierà.

JACOPO OTTONELLO INNAMORATO

Con grande dispiacere da parte di qualcuno, in settimana Jacopo Ottonello non ha solo avuto modo di mettersi in gioco ad Amici 19 e affrontare la Pettinelli ma anche di tornare sui social per una vera e propria dichiarazione d’amore e non per la professoressa come sogna qualcuno. In particolare, il bell’Ottonello in queste vacanze ha avuto modo di tornare dalla sua famiglia e dalla sua amatissima compagna Greta alla quale poi ha dedicato un post su Instagram: “In questa foto lo so che siamo tutti e due obbrobriosi, ma è la foto che forse un po’ ci descrive…Sappiamo benissimo cosa ci lega e quanto sia bello e grande il sentimento che c’è tra di noi… ma prima di essere tutto questo siamo complici, siamo migliori amici, e siamo compagni di avventure che abbiamo fatto e che faremo in futuro assieme… Ti amo più che mai, ricordatelo, sempre”. Inutile dire che anche lei ha risposto subito al richiamo dell’amore e sui social ha scritto: “Sei il mio amore grande, ti amo“.



