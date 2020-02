Jacopo Ottonello/ Anna Pettinelli lo porta al serale? I compagni dicono no (Amici 19)

Jacopo Ottonello arriverà al serale di Amici 19 oppure no? In molti avremo scommesso che sarebbe stato uno dei primi ad accedere alla fase finale ma non è stato così. Il suo sorriso e le sue doti fisiche lo hanno portato subito in vetta alle preferenze dei fan del programma e a questo c’è da sommare anche la particolare amicizia con Anna Pettinelli. La professoressa lo ha sempre sostenuto bastonandolo di continuo soprattutto per il suo poco studio e poco impegno, lo stesso che lo ha messo sul filo del rasoio più di una volta. Alla fine il cantante era riuscito a spuntarla mettendo la testa al proprio posto e conquistando un posto di rilievo nel programma ma questo non è bastato per aprirgli la porta verso il serale, almeno per il momento, e le cose non sono cambiate nemmeno in settimana.

JACOPO OTTONELLO AL SERALE DI AMICI 19?

I ragazzi di Amici 19 sono stati chiamati a votare per fare il nome di uno di loro che potesse presentarsi davanti alla commissione esterna sabato pomeriggio per affrontare i suoi tre step. Con grande sorpresa, Jacopo Ottonello ha scoperto presto che nessuno dei suoi compagni aveva fatto il suo nome ma non perché poco convinti delle sue capacità, almeno così hanno spiegato, ma perché convinti che, a differenza di altri, avrà l’occasione di ricevere la maglia grazie ai professori che più volte si sono pronunciati positivamente nei suoi confronti. Jacopo l’ha presa con una bella risata ma sicuramente in cuor suo non è rimasto poi così bene come vuol far credere, ci penseranno davvero Anna Pettinelli e gli altri a consegnare la maglia verse oggi pomeriggio al cantante?

