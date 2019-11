Jacopo Ottonello/ Ecco perchè è rimasto in silenzio (Amici 19)

Sempre più timido Jacopo Ottonello di Amici 19, ma forse il motivo del suo silenzio è da ricercare nel fatto che oggi sarà fra i concorrenti in sfida. Durante la settimana, il cantante ha avuto modo di provare la radio libera di R101 con l’amico Nicolò, di sicuro molto spigliato nel parlare al microfono. Non dobbiamo escludere però che i suoi pensieri riguardino per lo più lo scontro con l’altra squadra, visto che lo abbiamo visto silenzioso anche durante le pause pranzo in cui gli altri del suo gruppo parlavano delle strategie da adottare. Purtroppo il Daytime ci ha svelato anche un piccolo calo d’attenzione da parte di Nicolò durante le lezioni di Anna Pettinelli: sia lui che Francesco hanno dimenticato il libretto e sono stati subito pizzicati dalla prof. Bene invece la lezione con Stash, che gli ha permesso persino di aiutare l’amico Francesco e dimostrare di aver svolto bene il compito assegnato. Se da un lato le lezioni stanno andando così così, dall’altra però Jacopo sta dimostrando una grande attenzione per i compagni. Dopo aver scoperto le parole di Martina, Michelangelo infatti si è sfogato proprio con lui e pochissimi altri nei bagni, rivelando di essersi sentito colpito nel vivo, per quanto riguarda le sue abilità artistiche.

Jacopo Ottonello, Amici 19: sempre più vicino al suo animo

Stiamo scoprendo sempre di più l’animo di Jacopo Ottonello: Amici 19 sta permettendo al ragazzo di parlare un pochino più di se stesso, soprattutto grazie alle assegnazioni di questa settimana. Lo abbiamo visto infatti alle prese con le prove sulle note di Ti aspetto di Alessandra Amoroso, un brano che lo colpisce in particolar modo e che sente più che suo. “Sono cose che fondamentalmente ho vissuto queste, soprattutto questa”, ha confessato alla prof di canto. Soddisfatto anche di avere Piccola stella senza cielo di Ligabue in assegnazione, una canzone che sente nelle sue corde, visto che si è lanciato subito con entusiasmo nelle prove. “Voglio sentire con il pianoforte, perchè voglio renderla più personale possibile”, ha detto alla prof. Il talento c’è tutto e questo di certo non è una novità per i suoi ammiratori: riuscirà a superare la sfida con successo? Le premesse sono più che positive, ma non bisogna sottovalutare la forza della squadra avversaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA