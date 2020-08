Jacopo Ottonello/ L’ esperienza ad Amici lo aiuterà al Festival di Castrocaro?

Jacopo Ottonello è forse tra gli otto finalisti della 63esima competizione del Festival di Castrocaro, il musicista più conosciuto, sia per al sua intensa vita social che per la sua partecipazione nello show ‘Amici‘, una delle maggiori ed autentiche fucine della discografia italiana, il talent per eccellenza dai quali sono nati i purosangue del pop italiano. Non possiamo dire se a priori Jacopo sarà in futuro alla pari dei suoi illustri predecessori come Marco Carta, Alessandra Amoroso, Emma Marrone o i The Kolors, ma la sua grinta, la sua energia, la sua capacità di essere apprezzato dai discografici che stanno seguendo le sue impronte sonore e la sua positività anche durante le competizioni, lo rendono sicuramente uno dei purosangue vincenti per i brokers di Castrocaro. La sua schiera di fans è già considerevole e soprattutto sul suo canale Youtube, Jacopo non lesina risposte al suo nutrito esercito di followers, un esempio ne è questo video che mette in risalto la sua dote comunicativa e la sua predisposizione al mainstream, d’altronde ‘Amici’ questo genera, i nuovi fenomeni, i nuovi idoli generazionali del Belpaese.

Jacopo Ottonello, il suo primo grande successo

Jacopo Ottonello ha già assaporato un piccolo, importante e fondamentale successo con l’uscita streaming del suo album ‘Colori‘, il suo debutto nel mondo della musica d’autore e del suo disco dichiara ‘è un’esplosione in musica, dove racconto una storia, una emozione…’. Il garbo di questo giovane musicista, la sua educazione e predisposizione anche fotogenica, è un cocktail micidiale che sicuramente ha incrementato i favori non solo delle adolescenti che tiferanno per lui durante la finale del 27 agosto, ma anche delle mamme, negli ultimi anni (artisti come Marco Carta o Marco Mengoni ne sono espressiva testimonianza) le vere protagoniste nel seguire le nove generazioni sotto il palco, a volte le più grandi fans di questi giovani talenti. E Jacopo ha imparato bene le regole di questo gioco che vuole il branding come requisito fondamentale per imporre la propria immagine e proprio nelle ultime interviste, preparatorie alla finale di Castrocaro, ha confessato che del talent condotto da Maria de Filippi. ricorda soprattutto la durezza dei giudici e dei maestri nel pretendere cambiamenti comportamentali prima che artistici, una palestra che per Jacopo è stata di vita ancora prima di esserlo come formazione professionale. Jacopo è cambiato e dichiara che sta cambiando continuamente, che sta vivendo una relaziona nata da un ‘coup de foudre’ e vuole vivere questa avventura sentimentale sino in fondo. Jacopo non nasconde che sogna l’affermazione artistica e la possibilità di avere una famiglia, in questo è poco rockstar dentro, ma è quel queed che piace tanto alle mamme e le mamme spesso hanno il televoto dalla parte del manico, se le dichiarazioni social sono studiate a tavolino, Jacopo vincerà non solo Castrocaro ma anche Risiko: 10 in tattica!

Video, il brano “Cuore di mare”





