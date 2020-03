Jacopo Ottonello/ Rudy Zerbi furioso: “E’ da casting..” ma lui risponde… (Amici 2020)

Jacopo Ottonello continua a far infuriare Anna Pettinelli che per tutto l’anno gli è rimasta accanto spronandolo e facendogli portare a casa la maglia verde. Ormai sono messi che l’insegnante si lamenta per il mancato impegno di Jacopo ma se alla fine la sua voglia di essere al top fosse solo un sogno? Il cantante ci prova e ci riprova, ha conquistato il pubblico a casa ma anche ben tre case discografiche pronte ad offrirgli un contratto prima dell’eliminazione e dell’uscita dalla scuola, e allora perché non riesce a fare lo stesso con i professori e con alcuni giudici di Amici 19? La goccia che ha fatto traboccare il vaso è quello che ha detto Rudy Zerbi che di lui ha detto di essere stato proprio da casting e non da serale. Il professore continua a vederlo scolastico e per questo lo ha ammonito ma Jacopo Ottonello ha avuto modo di rispondere severamente una volta arrivato in confessionale.

LA RISPOSTA DI JACOPO AL GIUDIZIO DI RUDY ZERBI AD AMICI 19

In particolare, Jacopo Ottonello ha ascoltato le parole di Rudy Zerbi e poi in confessionale ha ribadito: “Dicono le cose ma non spiegano perché io sia insufficiente, se fossi stato da casting non sarei arrivato fino a qua, lui stesso ha contribuito a farmi arrivare fino a qua. Su cosa devo migliorare? L’interpretazione sempre, sempre la stessa cosa. Se vuoi spingere qualcuno fallo in un altro modo caro mio.. sono cose campate un po’ in aria, è un suo pensiero e se lo tenesse per lui a me non frega un caz..”. L’aria è quella della maretta e non è detto che in una serata priva di ospiti non ci sia spazio alle lite e non solo quella che vedrebbe Jacopo contrapposto a Rudy Zerbi ma anche quelle tra i professori dopo la questione dei giudizi. Jacopo Ottonello intanto è chiamato ad affrontare la comparata di canto con le donne della classe, Nyv, Gaia e Giulia, su richiesta di Loredana Bertè che li vuole sentire su un medley di successi di Massimo Ranieri. Come andrà a finire per Jacopo? Riuscirà a far venire fuori l’interpretazione lasciando a casa le sue esibizioni scolastiche?

