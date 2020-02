Jacopo Ottonello/ Shallow gli ha dato il via libera per il Serale (Amici 2020)

Jacopo Ottonello si prepara a sfidare la sorte nel Serale di Amici 2020. L’appuntamento prenderà il via nel prime time di Canale 5 di oggi, venerdì 28 febbraio 2020, e il cantante originario della Liguria ce la metterà tutta per riuscire a sconfiggere i rivali. “Grazie di cuore per tutto il supporto che mi state dimostrando, restate con me… questo è solo l’inizio“, ha scritto su Instagram prima di entrare nella casetta. Non sarà così semplice visto che gli artisti della categoria Canto sono in tutto sei e che questo aumenterà la competizione fra i diversi allievi. Il 20enne di Savona ha tutte le carte in regola per riuscire a superare ogni fase del Serale, soprattutto alla luce della sua interpretazione di Shallow, una delle canzoni più celebri e recenti di Lady Gaga. Senza dimenticare gli inediti Cuore di mare, Disinnescare e Blue Monday che ha presentato nel programma e che gli hanno regalato la possibilità di indossare la maglia verde. Anche se ha dovuto sudare prima di ricevere la bella notizia ed ha finito per polemizzare anche sulla sfida fra Stefano e Francesco. Secondo Jacopo infatti il punto sarebbe dovuto andare al primo, a discapito del pensiero della Commissione. Soprattutto perchè solo in questo caso il cantante avrebbe avuto la possibilità di scendere sul palco e dimostrare davanti alla Commissione le proprie abilità. Alla fine ce l’ha fatta, ma è stata dura. Ora che è ad un passo dal concludere quest’esperienza, il giovane artista ha detto la sua su come ha affrontato questa sfida, in cui si è ritrovato a buttare “l’anima al di là dell’ostacolo. Essendo qua, ho già ottenuto la mia vittoria”. Il cantante è sicuro di aver dato tutto se stesso e si sente soddisfatto del percorso fatto nella scuola di Maria De Filippi. Il suo sogno però è un altro: “Voglio entrare nell’anima di chi mi ascolta tramite la mia voce”. Clicca qui per guardare il video di Jacopo Ottonello

Jacopo Ottonello, ecco perché il pubblico già lo ama

Jacopo Ottonello è uno dei preferiti dei fan di Amici 2020. Il cantante savonese con una forte passione per la musica, è riuscito infatti ad arrivare al cuore delle persone, proprio come si era prefisso fin dal suo ingresso nella scuola. Anche se Anna Pettinelli ha dovuto riprenderlo diverse volte, a causa della sua tendenza a perdere la concentrazione e a distrarsi proprio durante le lezioni. Non sono state poche le volte in cui la coach lo ha ripreso davanti all’intera classe, anche se poi Jacopo è sempre riuscito a dare tutto se stesso una volta in centro allo studio, con il microfono davanti. Gli ammiratori però lo hanno sempre sostenuto, forse anche per via di quel carattere giocherellone che lo ha sempre spinto a conquistarsi l’attenzione dei presenti. E così le fan si sono date un gran da fare sui social, creando profili come Il Ciuffo di Jacopo, La Cucciola di Ottonello e molti altri ancora. Anche se il cuore di Jacopo, si sa ormai da tempo, è solo per la sua fidanzata Greta. Una delle ultime foto che li vede insieme risale alla prima settimana di febbraio, quando i due si sono incontrati a Roma e hanno scelto di condividere con i followers uno scatto più che sorridente.

La colonna sonora della mia vita

Visualizza questo post su Instagram Sarai sempre la colonna sonora della mia vita ❤️ Un post condiviso da Jacopo Ottonello (@ottonelloj) in data: 9 Feb 2020 alle ore 12:57 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA