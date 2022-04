Jacopo Proietti morto a 23 anni sul treno/ Malore sulla tratta Roma Termini-Toscana

Tristezza e sgomento in provincia di Latina, dove pochi giorni fa ha perso la vita un giovane di Cori. Jacopo Proietti, di soli 23 anni, stava andando a Grosseto a bordo di un treno partito da Roma Termini e diretto in Toscana, quando ha avvertito un malore e si è spento per sempre. Il giovane era salito a bordo da pochi istanti quando ha cominciato a non sentirsi bene all’altezza della stazione Tuscolana, dunque poco dopo Termini.

Terremoto Roma/ Oggi, ultime notizie Ingv: magnitudo 3.4, paura sul web

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 9 aprile. Il ragazzo viaggiava un treno regionale che era partito proprio da Termini ed era diretto in Toscana. Al momento del malore, il treno transitava presso la stazione Tuscolana. Non appena si sono accorti del malessere del 23enne, i presenti hanno allertato il personale di bordo e chiamato i soccorsi, che purtroppo si rivelati inutili. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ma gli agenti della polizia ferroviaria, per cercare di capire cosa sia successo. La salma del giovane Jacopo è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata, dove verrà effettuata un’autopsia.

Suicidio Losito, testamento Alberto Tarallo autentico/ "Lo dice anche Ursula Andress"

La morte di Jacopo Proietti sconvolge Cori

Il giovane Jacopo Proietti, originario di Cori, in provincia di Latina, era molto conosciuto all’interno della comunità. Il 23enne era infatti figlio di Aristide Proietti, presidente del Monumento Naturale del Lago di Giulianello. Ora l’intera Cori e i paesini limitrofi sono sconvolti dalla prematura scomparsa del ragazzo. Mauro De Lillis, sindaco di Cori, ha espresso vicinanza alla famiglia con un post sui social: “La comunità di Cori e Giulianello si stringe al grande dolore di Aristide Proietti, presidente del Monumento Naturale del Lago di Giulianello, e alla sua famiglia, per la prematura perdita di Jacopo. Un dolore che colpisce tutti noi”.

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Energia: Cdm 13 aprile, prima vertice Cdx-Draghi

La Procura di Roma ha ora disposto un esame da parte del medico legale: è necessario infatti chiarire le cause del decesso. Intanto gli agenti del commissariato Tuscolano e i colleghi della Polfer hanno interrogato i passeggeri presenti sul treno e i primi soccorritori. Secondo i testimoni, il ragazzo si sarebbe accasciato all’improvviso. Sul corpo verrà effettuata un’autopsia che possa dare qualche risposta in più ai familiari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA