Jacopo Silvestri, prete “no al cane in chiesa”/ Disertata messa in memoria del 25enne

MESSA PER JACOPO SILVESTRI: POLEMICHE SUL PARROCO DI GENZANO, “NO AL CANE”

La tragedia che colpì nell’aprile 2019 le comunità di Genzano (Roma) e Anterselva (Bolzano), con la morte del 25enne Jacopo Silvestri in un tremendo incidente stradale, torna a interessare le cronache nazionali dopo quanto avvenuto nel paesino dei Castelli in questi giorni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale “IlMamilio.it”, i genitori e la famiglia di Jacopo avevano “prenotato” la messa in suffragio del giovane a 3 anni dalla scomparsa: solo che il parroco avrebbe rifiutato l’ingresso in chiesa del cane Marley, cui Jacopo Silvestri era molto affezionato. Per questo motivo dunque famiglia e amici hanno disertato la celebrazione, suscitando forte scalpore in tutta la comunità. Il labrador retriver si trovava in auto con il suo giovanissimo padrone al momento del tragico incidente sulla Autostrada A1 Bologna-Firenze: rimase affianco di Jacopo per tutto il tempo dei soccorsi e fu presente fuori dal funerale accanto alla bara per scelta della famiglia. Questa volta però il parroco si è rifiutato di far entrare Marley in chiesa e così famigliari e amici dei genitori Silvestri, come segno di solidarietà, hanno deciso di disertare la messa.

DISERTATA LA SANTA MESSA: COSA È SUCCESSO

«Era stata programmata per mercoledì 20 aprile, sarebbero venuti gli amici intimi di mio figlio da Roma a Genzano – ha spiegato mamma Paola a “IlMamilio.it” – ma non siamo andati nessuno e la Messa in suo ricordo è andata deserta, ci siamo rifiutati in quanto il parroco ci ha comunicato qualche giorno prima che la nostra richiesta di portare anche il cane in chiesa non poteva essere accolta per motivi legati alle disposizioni della Chiesa. Ci siamo rimasti molto male».

La famiglia di Jacopo Silvestri sta dunque cercando un altro luogo per la messa di suffragio dove però il cane possa essere ammesso dentro la chiesa: «ma solo dove ci permetteranno di portare anche Marley, che era il migliore amico di Jacopo, vivevano in simbiosi, è una questione di principio e di affetto verso questo meraviglioso cane». La versione del parroco della chiesa della Santissima Trinità di Genzano, don Pino Continisio, è semplicissima e si dice dispiaciuto per quanto avvenuto: «Non ho nulla contro i cani e gli animali, ne tanto meno contro i genitori di Jacopo Silvestri, è solo una questione di regole religiose dei luoghi di culto che valgono per tutti». Da un lato magari un po’ di elasticità in più da parte dell’istituzione ecclesiastica avrebbe evitato il “pasticcio”, trovando un punto di incontro con la famiglia sofferente del ragazzo morto 3 anni fa; dall’altro occorre anche considerare il motivo di quell’occasione, ovvero una messa di commemorazione per la vita di un ragazzo che diremmo possa valere ben di più di un pur affettuoso legame tra Jacopo e il suo ”amico” animale. Insomma, disertarla per la non presenza del suo cane è un vero dispiacere che probabilmente si sarebbe potuto evitare.

