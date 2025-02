Verso dicembre ha fatto il suo ingresso nella casetta di Amici 24 e da allora tutto è cambiato. Stiamo parlando di Jacopo Sol, che è stato voluto fortemente da Rudy Zerbi per sostituire Ilan Muccino, il quale ha abbandonato il programma di Maria De Filippi a metà competizione. Ed è così che il ventiduenne è entrato ufficialmente a far parte del cast di talenti che presto si sfideranno per arrivare alla finale. Il cantante ha scelto il suo nome per via della nota “Sol”, la prima che ha imparato quando ha preso in mano la chitarra.

Affiancato alla casa discografica “Universal”, Jacopo Sol ha pubblicato molte canzoni. Tra le più famose spuntano “Ancora“, “Più Tempo” e “Dormi“. Poi, la grande decisione nel 2022, quella di lasciare la sua Puglia e trasferirsi a Milano per cercare nuove occasioni nel mondo della musica. Di lì a poco la decisione di far parte del talent di Amici 24 per conquistarsi un posto al serale e vincere il programma di Maria De Filippi. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata dell’artista come le sue passioni e il vero nome.

Jacopo Sol, anche lui riceve la maglia oro ad Amici 24: il cantante è in finale!

Jacopo Porporino è il vero nome di Jacopo Sol. Il cantautore e studente ha deciso di studiare musica fin da piccolo influenzato dalla mamma che è una grandissima appassionata di David Bowie e di Pino Daniele. Originario di San Severo, ha capito da subito quale sarebbe stata la sua passione per la vita quando la madre gli ha regalato la prima lezione di chitarra. Non tutti sanno che nel corso della sua carriera Jacopo Sol ha partecipato anche al Festival di Sanremo Giovani nel 2023 arrivando in finale ma senza passare poi le selezioni per salire sul palco.

Tra i suoi cantanti italiani preferiti spuntano Lazza, Irama e Damiano dei Maneskin, con il quale vorrebbe presto duettare. Nelle ultime ore spunta una buona notizia per il cantante: secondo le anticipazioni di Amici 24 per domenica 23 febbraio anche Jacopo Sol ha ricevuto la maglia oro e accederà quindi alla tanto ambita finale. Del resto si è meritato il pass per il suo grande impegno, ottenendo così i tre sì dei giudici che lo stimano per il suo talento e per la sua serietà. Sarà lui il vincitore di quest’anno?